Байден і Шольц вважають, що аварії на "Північних потоках" сталися внаслідок диверсій

Лідер Білого дому, коментуючи НП у Балтійському морі, закликав не вірити жодному слову президента РФ Володимиру Путіну.

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Аварії на російських трубопроводах "Північний потік" сталися внаслідок спланованої диверсії. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на офіційному порталі уряду Німеччини.

Відомство зазначає, що 30 вересня канцлер ФРН Олаф Шольц провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також із прем'єр-міністрами Швеції, Данії та Норвегії.

Під час відеоконференції європейські топполітики обговорювали аварії на російських трубопроводах "Північний потік", внаслідок чого сталося забруднення Балтійського моря.

"Уся доступна наразі інформація вказує на навмисний акт диверсії на трубопроводах. Канцлер Ольф Шольц пообіцяв Данії та Швеції, що Німеччина підтримає спільне розслідування інцидентів. Разом зі своїми партнерами та союзниками в НАТО та ЄС будуть посилені запобіжні заходи і захист від можливих диверсій на об'єктах критично важливої інфраструктури", — йдеться у документі.

Аналогічну думку про сплановану диверсію озвучив президент США Джо Байден. За словами лідера Білого дому, російський голова Володимир Путін цілеспрямовано бреше про причину аварій на трубопроводах "Північні потоки".

"Це був акт навмисного саботажу, а Росія поширює брехню та дезінформацію. Ми працюємо з нашими союзниками, щоб точно встановити справжню причину", — продовжив Джо Байден і закликав європейських союзників не вірити словам Володимира Путіна.

В Організації Об'єднаних Націй попереджають, що аварії на "Північних потоках" можуть спровокувати найбільший викид метану в історії планети. Поточне забруднення Балтійського моря сильніше за витік у Мексиканській затоці, через який розливалося близько 100 метричних тонн метану щодобово.

НАТО дотримується такої думки про те, що аварії на російських трубопроводах "Північні потоки" сталися внаслідок спланованої диверсії.