Байден и Шольц считают, что аварии на "Северных потоках" произошли в результате диверсий

Лидер Белого дома, комментируя ЧП в Балтийском море, призвал не верить ни единому слову президента РФ Владимиру Путину.

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Аварии на российских трубопроводах "Северный поток" произошли в результате спланированной диверсии. Об этом говорится в пресс-релизе, который был опубликован на официальном портале правительства Германии.

Ведомство отмечает, что 30 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с премьер-министрами Швеции, Дании и Норвегии.

Во время видеоконференции европейские топ-политики обсуждали аварии на российских трубопроводах "Северный поток", в результате чего произошло загрязнение Балтийского моря.

"Вся доступная на данный момент информация указывает на преднамеренный акт диверсии на трубопроводах. Канцлер Ольф Шольц пообещал Дании и Швеции, что Германия поддержит совместное расследование инцидентов. Вместе со своими партнерами и союзниками в НАТО и ЕС будут усилены меры предосторожности и защита от возможных диверсий на объектах критически важной инфраструктуры", — сказано в документе.

Аналогичное мнение о спланированной диверсии озвучил президент США Джо Байден. По словам лидера Белого дома, российский глава Владимир Путин целенаправленно врет о причине аварий на трубопроводах "Северные потоки".

"Это был акт преднамеренного саботажа, а Россия распространяет ложь и дезинформацию. Мы работаем с нашими союзниками, чтобы точно установить истинную причину", — продолжил Джо Байден и призвал европейских союзников не верить словам Владимира Путина.

В Организации Объединенных Наций предупреждают, что аварии на "Северных потоках" могут спровоцировать крупнейший выброс метана в истории планеты. Текущее загрязнение Балтийского моря сильнее утечки в Мексиканском заливе, из-за которой разливалось около 100 метрических тонн метана ежесуточно.

НАТО придерживается подобного мнения о том, что аварии на российских трубопроводах "Северные потоки" произошли в результате спланированной диверсии.