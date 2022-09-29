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Думки

Китай повністю підтримує Росію. Саме він дав зелене світло на загострення

"Єдине, що тримає Росію на рингу сьогодні — це підтримка Пекіна. І якою б нефотогенічною здається ця реальність, їй слід дивитися в обличчя і знати, з чим ми маємо справу. Не треба заспокоювати себе казками про Сі, який покинув Путіна чи просто хоче трохи Сибіру". Думка.

Агія Загребельська
Агія Загребельська
Засновниця "Ліги антитрасту"
2014
Володимир путін, сі цзіньпін, росія, китай, кнр
На поклоні. Китай розглядає Росію як свого васала, чиїми руками можна боротися із Заходом
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КНР не змінила позицію щодо Росії та війни після саміту ШОС у Самарканді, так само як Сі Цзіньпін не відсторонений від влади шляхом перевороту, скоро буде переобраний на третій безпрецедентний термін і затьмарить за рівнем впливу самого впливу Мао Цзедуна.

Пекін підтримує Росію. Він використовує її як кулак для боротьби із Заходом.

Зустріч Сі з Путіним та Патрушева з Цзечі справді внесла свої корективи в театр війни. Саме після її межі війни розширилися і Москва, натхненна благословенням, вийшла в Балтійське море.

Сьогодні всі головні газети Китаю звинувачують Вашингтон в атаці на трубопроводи Північного потоку, виставляючи Росію жертвою, попереджаючи Європу, насамперед Німеччину, про тяжкі наслідки дружби з американцями та зітхаючи, що Вашингтон не дає примиритися Москві з Києвом.

Дехто навіть порівняв цю диверсію з "інцидентом" у Бучі, який, на думку китайської преси, був інсценуванням для зриву мирних переговорів.

Це єдина країна у світі, що дозволяє собі подібну риторику, не рахуючи режиму в М'янмі та окупованої Білорусі.

Не вбивали б українців іранські дрони, якби Пекін не підтримував Москву та не давав на це схвалення. І не поставить Пхеньян ракети Москві без цього. І не було б голосів на табло ООН на підтримку Росії, якби не Китай.

Єдине, що тримає Росію сьогодні на рингу – це підтримка Пекіна. І якою б нефотогенічною здається ця реальність, їй слід дивитися в обличчя і знати, з чим ми маємо справу. Не треба заспокоювати себе казками про Сі, який покинув Путіна чи просто хоче трохи Сибіру. Своїх васалів чи проксі не анексують. Тому що а) вони й так твої; б) їхня цінність у тому, що вони твої саме фактично, а не юридично, і це дозволяє підтримувати повістку "нас там немає".

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