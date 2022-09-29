Китай повністю підтримує Росію. Саме він дав зелене світло на загострення

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КНР не змінила позицію щодо Росії та війни після саміту ШОС у Самарканді, так само як Сі Цзіньпін не відсторонений від влади шляхом перевороту, скоро буде переобраний на третій безпрецедентний термін і затьмарить за рівнем впливу самого впливу Мао Цзедуна.

Пекін підтримує Росію. Він використовує її як кулак для боротьби із Заходом.

Зустріч Сі з Путіним та Патрушева з Цзечі справді внесла свої корективи в театр війни. Саме після її межі війни розширилися і Москва, натхненна благословенням, вийшла в Балтійське море.

Сьогодні всі головні газети Китаю звинувачують Вашингтон в атаці на трубопроводи Північного потоку, виставляючи Росію жертвою, попереджаючи Європу, насамперед Німеччину, про тяжкі наслідки дружби з американцями та зітхаючи, що Вашингтон не дає примиритися Москві з Києвом.

Дехто навіть порівняв цю диверсію з "інцидентом" у Бучі, який, на думку китайської преси, був інсценуванням для зриву мирних переговорів.

Це єдина країна у світі, що дозволяє собі подібну риторику, не рахуючи режиму в М'янмі та окупованої Білорусі.

Не вбивали б українців іранські дрони, якби Пекін не підтримував Москву та не давав на це схвалення. І не поставить Пхеньян ракети Москві без цього. І не було б голосів на табло ООН на підтримку Росії, якби не Китай.

Єдине, що тримає Росію сьогодні на рингу – це підтримка Пекіна. І якою б нефотогенічною здається ця реальність, їй слід дивитися в обличчя і знати, з чим ми маємо справу. Не треба заспокоювати себе казками про Сі, який покинув Путіна чи просто хоче трохи Сибіру. Своїх васалів чи проксі не анексують. Тому що а) вони й так твої; б) їхня цінність у тому, що вони твої саме фактично, а не юридично, і це дозволяє підтримувати повістку "нас там немає".

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