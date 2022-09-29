Китай всецело поддерживает Россию. Именно он дал зеленый свет на обострение

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КНР не изменил позицию по России и войне после саммита ШОС в Самарканде, так же как Си Цзиньпин не отстранен от власти путем переворота, скоро будет переизбран на третий беспрецедентный срок и затмит по уровню влияния самого влияние Мао Цзэдуна.

Пекин поддерживает Россию. Он использует ее как кулак для борьбы с Западом.

Встреча Си с Путиным и Патрушева с Цзечи действительно внесла свои коррективы в театр войны. Именно после нее границы войны расширились и Москва, вдохновленная благословением, вышла в Балтийское море.

Сегодня все главные газеты Китая обвиняют Вашингтон в атаке на трубопроводы Северного потока, выставляя Россию жертвой, предупреждая Европу, прежде всего Германию, о тяжелых последствиях дружбы с американцами и вздыхая, что Вашингтон не дает примириться Москве с Киевом.

Некоторые даже сравнили эту диверсию с "инцидентом" в Буче, который, по мнению китайской прессы, был инсценировкой с целью срыва мирных переговоров.

Это единственная страна в мире, позволяющая себе подобную риторику, не считая режима в Мьянме и оккупированной Беларуси.

Не убивали бы украинцев иранские дроны, если бы Пекин не поддерживал Москву и не давал на это одобрения. И не поставит Пхеньян ракеты Москве без этого. И не было бы голосов на табло ООН в поддержку России, если бы не Китай.

Единственное, что держит Россию на ринге сегодня – это поддержка Пекина. И какой бы нефотогеничной кажется эта реальность, ей следует смотреть в лицо и знать, с чем мы имеем дело. Не нужно успокаивать себя сказками о Си, который бросил Путина или просто хочет немного Сибири. Своих вассалов или прокси не аннексируют. Потому что а) они и так твои; б) их ценность в том, что они твои именно фактически, а не юридически, и это позволяет поддерживать повестку "нас там нет".

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