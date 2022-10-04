Вибухи на "Північних потоках" загрожують "тріщинами" у питанні підтримки України, — NYT

На думку соціологів, багато європейців налякані і не бажають жертвувати своїм комфортом заради антиросійських санкцій.

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Диверсії на газопроводах "Північний потік — 1" та "Північний потік — 2" здатні позбавити лідерів європейських країн єдності та рішучості в підтримці України. На думку професора соціології Університету прикладних наук у Магдебурзі Матіаса Квента, серед європейців назріває думка, що вони змушені жертвувати своїм комфортом заради антиросійських санкцій. Про це розповів соціолог в інтерв'ю New York Times.

Квент зазначив, що європейці поступово відходять від наслідків пандемії коронавірусу, але одразу вони зіткнулися з енергетичною кризою, що прийшла на тлі російсько-української війни. На його думку, багато людей налякані останніми подіями — одні побоюються лише відключень електроенергії, інші говорять про небезпеку ядерної війни.

"Війна наблизилася, і люди почуваються дуже вразливими. Така атака на трубопровід відбулася тут уперше. Ми бачили подібне на Близькому Сході, але ніколи не бачили в Європі", — каже соціолог.

Водночас постає питання, чи залишиться в таких умовах бажання європейської спільноти зберігати єдність та стійкість у підтримці України, чи це в цій єдності з'являться "тріщини".

"У деяких частинах суспільства вже існує думка, що ми жертвуємо нашим благополуччям заради бойових дій. Люди звинувачують санкції проти Росії у зростанні цін на енергоносії. Навіть солідарність з українськими біженцями виглядає менш жорсткою", — зазначив Квент.

Журналісти видання додали, що результати соцопитувань, наприклад, у Німеччині говорять про наростаюче занепокоєння і напруження після того, як президент Путін заговорив про ядерну зброю. Але попри це, троє з чотирьох респондентів сказали, що уряд країни має й надалі підтримувати Україну, попри зростання цін на енергоносії.

Проте ще залишається значний відсоток тих людей, які вимагають скасувати антиросійські санкції та запустити "Північний потік — 2", заявляючи, що війна в Україні їх не стосується.

"Вони кажуть, що захищають нашу свободу в Україні. Хто в це вірить? Це не наша війна. Ми лише пішак у цьому. Поговоріть з кимось тут. Те, що ми відчуваємо, — це неприкритий страх", — цитують журналісти слова протестуючої з німецького міста Любмін.

Раніше повідомлялося, що на думку західних експертів, президент РФ Володимир Путін може відповісти, якщо стане відомо про причетність США до диверсії на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік — 2". Його дії будуть зумовлені тим, що вибухи у Балтійському морі нібито позбавили главу Кремля інструменту для маніпуляцій за допомогою енергоносіїв.