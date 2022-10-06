Не используйте их: ВОЗ предупредила о детских сиропах от кашля, которые смертельно опасны

С употреблением препаратов индийского производства организация связывает 66 смертельных случаев в Гамбии. Возможно, что отравленные лекарства могли попасть в другие страны.

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Всемирная организация здравоохранения выпустила предупреждение о четырех некачественных индийских сиропов от кашля, применение которых может привести к смерти пациента. По данным организации, эти сиропы выявили в Гамбии, однако не исключено, что через неофициальные рынки они могли попасть в другие страны.

Предупреждение касается следующих медикаментов:

раствор прометазина для перорального применения (Promethazine Oral Solution);

сироп от кашля для детей "Кофексмалин" (Kofexmalin Baby Cough Syrup);

сироп от кашля для детей "Макофф" (Makoff Baby Cough Syrup);

сироп от простуды "Магрип Н" (Magrip N Cold Syrup).

Заявленным производителем этих препаратов является Maiden Pharmaceuticals Limited (Харьяна, Индия). ВОЗ отмечает, что компания не предоставила гарантий безопасности и качества данной продукции.

"Если у вас есть эти некачественные продукты, пожалуйста, НЕ используйте их", — сказано в предупреждении ВОЗ.

Что не так с сиропами от кашля?

По данным ВОЗ, лабораторный анализ образцов каждого из четырех продуктов подтверждает, что они содержат недопустимые количества диэтиленгликоля и этиленгликоля. Эти вещества токсичны для человека и могут привести к серьезным отравлениям и даже смерти.

Токсические эффекты могут включать боль в животе, рвоту, диарею, затрудненное мочеиспускание, головную боль, изменение психического состояния и острое повреждение почек — именно из-за этого возможен летальный исход.

По данным ВОЗ, сиропы "потенциально связаны с 66 смертельными исходами среди детей".

[ + – ] Упаковки опасных сиропов выглядят так

Что случилось в Гамбии?

В конце июля медицинские власти Гамбии обнаружили рост случаев острого повреждения почек среди детей в возрасте до пяти лет, сообщает ВВС.

С тех пор правительство Гамбии приостановило использование всех сиропов парацетамола и призвало людей использовать вместо них таблетки.

После введения запрета число смертей уменьшилось, но за последние две недели было зарегистрировано еще два смертельных случая, сообщил директор службы здравоохранения Гамбии Мустафа Биттай. По его словам, в стране нет лаборатории, способной проверить безопасность лекарств, и поэтому их приходится отправлять для проверки за границу.

Биттай также уточнил, что в сиропах были обнаружены следы E.Coli — бактерий, которые могут вызывать диарею и рвоту.

В сентябре представители министерства здравоохранения Гамбии заявили, что погибли десятки детей, но точного числа погибших не назвали.

Напомним, исследователи из Университета Северной Каролины обнаружили, что в странах с низким и средним доходом около 13% всех лекарств являются некачественными или поддельными. В странах Африки их количество составляет почти 19%.

Как сообщалось, в 2020 году Антимонопольный комитет оштрафовал на 10 млн грн фаркомпанию "Здоровье" за то, что та скопировала упаковку таблеток "Цитрамона" у компании "Дарница".