Не використовуйте їх: ВООЗ попередила про дитячі сиропи від кашлю, які смертельно небезпечні

Із вживанням препаратів індійського виробництва організація пов'язує 66 смертельних випадків у Гамбії. Можливо, що отруєні ліки могли потрапити до інших країн.

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Всесвітня організація охорони здоров'я випустила попередження про чотири неякісних індійських сиропи від кашлю, застосування яких може призвести до смерті пацієнта. За даними організації, ці сиропи виявили в Гамбії, проте не виключено, що через неофіційні ринки вони могли потрапити до інших країн.

Попередження стосується таких медикаментів:

розчин прометазину для перорального застосування (Promethazine Oral Solution);

сироп від кашлю для дітей "Кофексмалін" (Kofexmalin Baby Cough Syrup);

сироп від кашлю для дітей "Макофф" (Makoff Baby Cough Syrup);

сироп від застуди "Магрип Н" (Magrip N Cold Syrup).

Заявленим виробником цих препаратів є Maiden Pharmaceuticals Limited (Хар'яна, Індія). ВООЗ зазначає, що компанія не надала гарантій безпеки та якості цієї продукції.

"Якщо у вас є ці неякісні продукти, будь ласка, НЕ використовуйте їх", — йдеться у попередженні ВООЗ.

Що не так із сиропами від кашлю?

За даними ВООЗ, лабораторний аналіз зразків кожного з чотирьох продуктів підтверджує, що вони містять неприпустимі кількості діетиленгліколю та етиленгліколю. Ці речовини є токсичними для людини і можуть призвести до серйозних отруєнь і навіть смерті.

Токсичні ефекти можуть включати біль у животі, блювання, діарею, утруднене сечовипускання, головний біль, зміну психічного стану та гостре пошкодження нирок – саме через це можливий летальний кінець.

За даними ВООЗ, сиропи "потенційно пов'язані із 66 смертельними наслідками серед дітей".

[ + – ] Упаковки небезпечних сиропів виглядають так

Що сталося у Гамбії?

Наприкінці липня медична влада Гамбії виявила зростання випадків гострого пошкодження нирок серед дітей віком до п'яти років, повідомляє ВВС.

З того часу уряд Гамбії призупинив використання всіх сиропів парацетамолу і закликав людей використовувати замість них таблетки.

Після введення заборони кількість смертей зменшилася, але за останні два тижні було зареєстровано ще два смертельні випадки, повідомив директор служби охорони здоров'я Гамбії Мустафа Біттай. За його словами, у країні немає лабораторії, яка здатна перевірити безпеку ліків, і тому їх доводиться відправляти для перевірки за кордон.

Біттай також уточнив, що в сиропах було виявлено сліди E.Coli — бактерій, які можуть спричинити діарею та блювання.

У вересні представники міністерства охорони здоров'я Гамбії заявили, що загинули десятки дітей, але точної кількості загиблих не назвали.

Нагадаємо, дослідники з Університету Північної Кароліни виявили, що у країнах з низьким та середнім доходом близько 13% усіх ліків є неякісними чи підробленими. У країнах Африки їхня кількість становить майже 19%.

Як повідомлялося, у 2020 році Антимонопольний комітет оштрафував на 10 млн грн фаркомпанію "Здоров'я" за те, що та скопіювала паковання пігулок "Цитрамона" у компанії "Дарниця".