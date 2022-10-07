Лодка с двумя беглыми россиянами приплыла на Аляску: но массового потока не ждут

На этой неделе два гражданина РФ на лодке пересекли Берингов пролив и смогли добраться до американского острова. Местным жителям они объясняли, что спасались от принудительной отправки на войну в Украину.

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Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что появление на острове святого Лаврентия граждан России было неожиданностью, но уточнил, что, судя по всему, это был единичный случай и потока спасающихся от мобилизации ждать не стоит. Об этом сообщает CNN.

На этой неделе два россиянина пересекли Берингов пролив и добрались до острова на Аляске, пытаясь таким образом избежать принудительной отправки на войну в Украину.

"Мы не видим признаков, возможно, это был единичный случай", — заявил губернатор, предупредив, что из-за штормовых погодных условий на северо-западе штата любые попытки пересечь Берингов пролив в течение следующих нескольких дней будут сопряжены с опасностью.

Представители властей Аляски заявили, что недавний случай с россиянами на лодке указывает на то, что, во-первых, граждане России не хотят участвовать в путинской войне против Украины. Во-вторых, Аляска находится ближе других штатов к РФ и ей отводится важная роль в обеспечении национальной безопасности США.

В наиболее приближенном районе расстояние между материковой Россией и Аляской составляет 88 км.

По словам пресс-секретаря Министерства внутренней безопасности, задержанных россиян перевезли в Анкоридж для проведения проверок, в соответствии с иммиграционным законодательством США.

"Граждане России рассказали, что отбыли из одного из прибрежных населенных пунктов на восточном побережье России, чтобы не подпасть под мобилизацию", — сообщила Карина Боргер, пресс-секретарь сенатора от Аляски Лизы Марковски.

Напомним, что россияне, оказавшиеся на Аляске, рассказали местным жителям, что их морской маршрут от чукотского поселка до острова св. Лаврентия занял около 500 км. Береговая охрана направила грузовой самолет C-130, чтобы вывезти путешественников.

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