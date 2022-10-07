Човен з двома росіянами-втікачами приплив на Аляску: але масового потоку не чекають

Цього тижня двоє громадян РФ на човні перетнули Берінгову протоку і змогли дістатися американського острова. Місцевим мешканцям пояснювали, що рятувалися від примусового відправлення на війну в Україну.

Related video

Губернатор Аляски Майк Данливі заявив, що поява на острові святого Лаврентія громадян Росії була несподіванкою, але уточнив, що, судячи з усього, це був поодинокий випадок і потоку тих, хто рятується від мобілізації, чекати не варто. Про це повідомляє CNN.

Цього тижня двоє росіян перетнули Берінгову протоку і дісталися острова на Алясці, намагаючись таким чином уникнути примусового відправлення на війну в Україну.

"Ми не бачимо ознак, можливо, це був одиничний випадок", — заявив губернатор, попередивши, що через штормові погодні умови на північному заході штату будь-які спроби перетнути Берінгову протоку протягом наступних кількох днів пов'язані з небезпекою.

Представники влади Аляски заявили, що нещодавній випадок із росіянами на човні вказує на те, що, по-перше, громадяни Росії не хочуть брати участь у путінській війні проти України. По-друге, Аляска знаходиться ближче за інші штати до РФ і їй відводиться важлива роль у забезпеченні національної безпеки США.

У найнаближенішому районі відстань між материковою Росією та Аляскою становить 88 км.

За словами прессекретаря Міністерства внутрішньої безпеки, затриманих росіян перевезли до Анкориджу для проведення перевірок, відповідно до імміграційного законодавства США.

"Громадяни Росії розповіли, що відбули з одного з прибережних населених пунктів на східному узбережжі Росії, щоб не підпасти під мобілізацію", — повідомила Каріна Боргер, речниця сенаторки від Аляски Лізи Марковські.

Нагадаємо, що росіяни, які опинилися на Алясці, розповіли місцевим жителям, що їхній морський маршрут від чукотського селища до острова св. Лаврентія зайняла близько 500 км. Берегова охорона направила вантажний літак C-130, щоб вивезти мандрівників.

Раніше Фокус розбирався у тому, як Китай використовує Монголію для поділу РФ. Мобілізація бурятів, тувинців, татар, евенців змусила керівництво Монголії висловити протест щодо політики Москви і запросити представників монгольських народів їхати до Монголії.

Багато українців намагаються виїхати з РФ до Естонії. Про це повідомив губернатор Псковської області Михайло Ведерніков, який також заявив, що на кордоні з балтійською країною розгорнули мобільні військкомати для вербування чоловіків призовного віку.