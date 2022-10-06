Монгольское иго для России. Как Китай использует Монголию для раздела РФ

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Сейчас немало начали писать и говорить о разделе Российской Федерации. Возможно, еще рано делить шкуру не убитого медведя, но об этом начали разговор сами же российские оппозиционные политики. Даже лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский высказал недавно пространное мнение на эту тему. Согласно предположениям оппозиционного политика, Россия экономически, а впоследствии и политически станет полностью зависимой от Китая, китайских технологий и китайского производства. И подобного мнения придерживается немало других экономистов, политиков, политологов. А вот произойдет ли разделение и распад территории Российской Федерации на другие, меньшие, независимые от Москвы государственные образования? Это еще вопрос.

Я не верю, что все более чем 20 республик Российской Федерации смогут существовать автономно. Им обязательно потребуется помощь соседей.

Могу предположить, что Карелии помогут Финляндия и Эстония. Исламский Кавказ однозначно "посыплется" и попадет под зону влияния Турции. Под крыло Турции пойдут также тюркские народы РФ.

Республики, населяющие монгольские народности (как бы вам ни было странно) вернутся в лоно Монголии.

Теперь попытаемся разобраться с этой "терра инкогнито". Монголия обрела независимость от Китая в 1921 году. С этого времени формально считается независимым государством. Но экономически это полностью конгломерат Китая. Если раньше Монголия экспортировала около 30 процентов своих товаров в РФ и 40 процентов в Китай, то сегодня Монголия почти ничего не экспортирует в Россию и переориентировала 80 процентов экспорта в Китай, остальные – около 20 процентов экспорта приходятся на США и Великобританию. То же с импортом. Основными партнерами Монголии в импорте являются Китай (более 60 процентов), остальные – Япония, Южная Корея, США.

Последние события в России, в частности насильственная мобилизация бурят, тувинцев, татар, эвенцев, заставили официальный Улан-Батор заявить о своем нелояльном отношении к политике Москвы и обратиться к народам монгольского происхождения перебираться на территорию Монголии. Поэтому в обозримом будущем Монголия станет основным инструментом (страной-прокси) в территориальном разделении Российской Федерации. На прямой конфликт с Москвой Китай не пойдет, а вот использовать и задействовать в нем Монголию вероятно и допустимо.

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