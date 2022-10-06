Монгольське ярмо для Росії. Як Китай використовує Монголію для поділу РФ

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Нині чимало почали писати та говорити про поділ Російської Федерації. Можливо, ще рано ділити шкуру не вбитого ведмедя, але про це почали розмову самі ж російські опозиційні політики. Навіть лідер партії "Яблуко" Григорій Явлінський висловив нещодавно думку на цю тему. Згідно з припущеннями опозиційного політика, Росія економічно, а згодом і політично стане повністю залежною від Китаю, китайських технологій та китайського виробництва. І такої думки дотримується чимало інших економістів, політиків, політологів. А ось чи відбудеться поділ та розпад території Російської Федерації на інші, менші, незалежні від Москви державні утворення? Це ще питання.

Я не вірю, що більш ніж 20 республік Російської Федерації зможуть існувати автономно. Їм обов'язково буде потрібна допомога сусідів.

Можу припустити, що Карелії допоможуть Фінляндія та Естонія. Ісламський Кавказ однозначно "посиплеться" та потрапить під зону впливу Туреччини. Під крило Туреччини підуть тюркські народи РФ.

Республіки, що населяють монгольські народності (як би вам не було дивно), повернуться в лоно Монголії.

Тепер спробуємо розібратися з цією "терра інкогніто". Монголія набула незалежності від Китаю в 1921 році. Відтоді формально вважається незалежною державою. Але економічно це повністю конгломерат Китаю. Якщо раніше Монголія експортувала близько 30 відсотків своїх товарів у РФ і 40 відсотків до Китаю, то сьогодні Монголія майже нічого не експортує до Росії і переорієнтувала 80 відсотків експорту до Китаю, решта – близько 20 відсотків експорту припадає на США та Велику Британію. Те саме з імпортом. Основними партнерами Монголії імпорті є Китай (понад 60 відсотків), інші – Японія, Південна Корея, США.

Останні події в Росії, зокрема насильницька мобілізація бурятів, тувинців, татар, евенців, змусили офіційний Улан-Батор заявити про своє нелояльне ставлення до політики Москви та звернутися до народів монгольського походження перебиратися на територію Монголії. Тому в найближчому майбутньому Монголія стане основним інструментом (країною-проксі) у територіальному поділі Російської Федерації. На прямий конфлікт із Москвою Китай не піде, а ось використати та задіяти в ньому Монголію — це дуже ймовірно та допустимо.

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