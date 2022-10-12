В ФСБ объявили о двух новых попытках диверсий СБУ на территории России (видео)

В Брянске и в Подмосковье чекисты задержали двух мужчин, которые якобы приехали в РФ транзитом через Эстонию из Киева, чтобы устроить теракты.

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Федеральная служба безопасности РФ обвинила украинские спецслужбы в подготовке двух диверсий в России. В Брянске сотрудники ФСБ задержали мужчину, который якобы по заданию СБУ приехал в город из Киева через Эстонию, чтобы взорвать транспортно-логистический терминал, сообщают российские СМИ.

[ + – ] Российский спецслужбы обвинили украинца в подготовке теракта по заданию СБУ

ФСБ опубликовало видео задержания мужчины, у которого в рюкзаке нашли взрывное устройство, изготовленное на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты. Мощность устройства оценили в 3 кг в тротиловом эквиваленте.

Буквально через полчаса ФСБ сообщила о том, что ей удалось пресечь подготовку украинцем теракта в Подмосковье. О нем рассказали очень похожую историю: якобы агент СБУ 1972 года рождения приехал в Россию из Киева транзитом через Эстонию, спрятав в оборудованном в микроавтобусе с украинскими номерами тайнике два переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла". Как именно он должен был их применить, в ФСБ не уточнили.

В СБУ эти сообщения пока не комментировали.

[ + – ] Видео задержания подозреваемого в подготовке теракта

Отметим, что за сегодняшнее утро российская спецслужба уже трижды обвинила украинцев в организации диверсий на территории РФ. Ранее в ФСБ заявили, что подрыв Крымского моста подготовил Кирилл Буданов, глава украинской военной разведки. В проведении акции ему якобы помогали как минимум 12 граждан Украины, Грузии, Армении и России.

[ + – ] ГУР: "Комментировать эту ерунду не намерены"

В ГУР Минобороны отметили, что "комментировать эту ерунду не намерены", так как и ФСБ и Следственный комитет России являются фейковыми структурами, суть работы которых сводится к обслуживанию путинского режима.