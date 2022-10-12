У ФСБ оголосили про дві нові спроби диверсій СБУ на території Росії (відео)

У Брянську та Підмосков'ї чекісти затримали двох чоловіків, які нібито приїхали до РФ транзитом через Естонію з Києва, щоб влаштувати теракти.

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Федеральна служба безпеки РФ звинуватила українські спецслужби у підготовці двох диверсій у Росії. У Брянську співробітники ФСБ затримали чоловіка, який нібито за завданням СБУ приїхав до міста з Києва через Естонію, щоби підірвати транспортно-логістичний термінал, повідомляють російські ЗМІ.

[ + – ] Російський спецслужби звинуватили українця у підготовці теракту за завданням СБУ

ФСБ опублікувало відео затримання чоловіка, у якого в рюкзаку знайшли вибуховий пристрій, виготовлений на основі бойової частини протитанкової керованої ракети. Потужність пристрою оцінили у 3 кг у тротиловому еквіваленті.

Буквально за пів години ФСБ повідомила про те, що їй вдалося припинити підготовку українцем теракту в Підмосков'ї. Про нього розповіли дуже схожу історію: нібито агент СБУ 1972 року народження приїхав до Росії з Києва транзитом через Естонію, сховавши в обладнаному в мікроавтобусі з українськими номерами схованку два переносні зенітно-ракетні комплекси "Ігла". Як саме він мав їх застосувати, у ФСБ не уточнили.

У СБУ ці повідомлення наразі не коментували.

[ + – ] Відео затримання підозрюваного у підготовці теракту

Зазначимо, що за сьогоднішній ранок російська спецслужба вже тричі звинуватила українців в організації диверсій на території РФ. Раніше у ФСБ заявили, що підрив Кримського мосту підготував Кирило Буданов, голова української військової розвідки. У проведенні акції йому нібито допомагали щонайменше 12 громадян України, Грузії, Вірменії та Росії.

[ + – ] ГУР: "Коментувати цю нісенітницю не мають наміру"

У ГУР Міноборони зазначили, що "коментувати цю нісенітницю не мають наміру", оскільки і ФСБ і Слідчий комітет Росії є фейковими структурами, суть роботи яких зводиться до обслуговування путінського режиму.