"Из-за интереса иностранных спецслужб": кто может уехать из Беларуси, будет решать КГБ

Согласно законопроекту, КГБ предоставляется право ограничивать выезд из Беларуси "в интересах национальной безопасности" на срок до 6 месяцев. Госслужащие, военные, сотрудники и гражданские лица воинских формирований смогут выезжать за рубеж после обязательных согласований с руководством.

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В Беларуси хотят ввести жесткие ограничения на выезд из страны. Они коснутся лиц, которые подозреваются в административных нарушениях, а также граждан из числа военнослужащих и сотрудников военных организаций. Об этом сообщает издание Sputnik. Беларусь.

Соответствующий законопроект был принят парламентом республики в первом чтении 12 октября. Согласно его нормам, Комитету госбезопасности Беларуси (КГБ) предоставляется право временно ограничивать выезд физических лиц из Беларуси в целях обеспечения национальной безопасности на срок до 6 месяцев.

По словам заместителя министра внутренних дел Геннадия Казакевича, эти меры введены из-за повышенного интереса иностранных спецслужб к белорусским военным.

"В связи с тем, что компетентными органами нашей страны фиксируется повышенное внимание спецслужб иностранных государств к гражданам Республики Беларусь из числа военнослужащих, сотрудников, гражданских лиц воинских формирований и военизированных организаций, а также госслужащих, планируется ввести новый порядок выезда за границу", – пояснил Казакевич.

По словам Казакевича, таким гражданам, чтобы получить право покинуть страну, необходимо согласовать свой выезд с руководителем соответствующего госоргана. Казакевич отметил, что такой порядок в МВД существует много лет, и никаких вопросов с этим не возникало.

Также ограничения коснутся лиц, находящихся под административным процессом из-за правонарушений. По словам Казакевича, нормы законопроекта позволят ограничить выезд за границу лицам, которые могут уклоняться от выплаты назначенного штрафа.

"Вносятся новые основания для ограничения права на выезд граждан Республики Беларусь за границу для лиц, в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления", — отметил замминистра.

Отметим, что согласно белорусскому законодательству "административные правонарушения против порядка управления" относятся к грубым нарушениям КоАП Республики Беларусь.

Ранее в КГБ Беларуси заявили, что оппозиционные политики при поддержке западноевропейских государств и США планируют захватить Минск. По словам глава силового ведомства Ивана Тертеля, оппозиционные силы при поддержке "коллективного Запада" могут попытаться проникнуть в Беларусь с помощью вооруженной группы.