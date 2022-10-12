"Через інтерес іноземних спецслужб": хто може виїхати з Білорусі, вирішуватиме КДБ

Згідно із законопроєктом, КДБ надається право обмежувати виїзд з Білорусі "на користь національної безпеки" на термін до 6 місяців. Держслужбовці, військові, співробітники та цивільні особи військових формувань зможуть виїжджати за кордон після обов'язкових погоджень із керівництвом.

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У Білорусі хочуть ввести жорсткі обмеження на виїзд із країни. Вони торкнуться осіб, які підозрюються в адміністративних порушеннях, а також громадян-військовослужбовців та співробітників військових організацій. Про це повідомляє видання Sputnik. Білорусь.

Відповідний законопроєкт було ухвалено парламентом республіки у першому читанні 12 жовтня. Згідно з його нормами, Комітету держбезпеки Білорусі (КДБ) надається право тимчасово обмежувати виїзд фізичних осіб з Білорусі з метою забезпечення національної безпеки терміном до 6 місяців.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Геннадія Казакевича, ці заходи введено через підвищений інтерес іноземних спецслужб до білоруських військових.

"У зв'язку з тим, що компетентними органами нашої країни фіксується підвищена увага спецслужб іноземних держав до громадян Республіки Білорусь: військовослужбовців, співробітників, цивільних осіб військових формувань та воєнізованих організацій, а також держслужбовців, планується запровадити новий порядок виїзду за кордон", — пояснив Козакевич.

За словами Казакевича, таким громадянам, щоб отримати право залишити країну, необхідно погодити свій виїзд із керівником відповідного держоргану. Казакевич зазначив, що такий порядок у МВС існує багато років, і жодних питань із цим не виникало.

Також обмеження стосуватимуться осіб, які перебувають під адміністративним процесом через правопорушення. За словами Казакевича, норми законопроєкту дозволять обмежити виїзд за кордон особам, котрі можуть ухилятися від виплати призначеного штрафу.

"Вносяться нові підстави для обмеження права на виїзд громадян Республіки Білорусь за кордон для осіб, щодо яких ведеться адміністративний процес за скоєння адміністративних правопорушень проти порядку управління", — зазначив заступник міністра.

Зазначимо, що згідно з білоруським законодавством "адміністративні правопорушення проти порядку управління" належать до грубих порушень КпАП Республіки Білорусь.

Раніше в КДБ Білорусі заявили, що опозиційні політики за підтримки західноєвропейських держав та США планують захопити Мінськ. За словами глави силового відомства Івана Тертеля, опозиційні сили за підтримки "колективного Заходу" можуть спробувати проникнути до Білорусі за допомогою збройної групи.