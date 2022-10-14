Ездил в Крым, голосовал против безвиза: спикером парламента Италии стал Лоренцо Фонтана

Итальянский политик называет путинскую Россию эталоном для тех, кто верит в националистическую модель общества. А о руководителе страны-агрессора он высказывается как о "свете для западного мира".

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Спикером нижней палаты парламента Италии избрали представителя партии "Лига" правого толка Лоренцо Фонтану — давнего сторонника президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Rai.

В пользу кандидатуры Фонтаны высказались 222 депутата из 400, в том числе и представители партии "Братья Италии" Джорджии Мелони, которая, возможно, возглавит новое правительство.

Кто такой Лоренцо Фонтана?

Фонтана прежде состоял на должности министра по европейским вопросам в правительстве Джузеппе Конти. Политик считается ультраконсерватором, а путинскую Россию называет эталоном для тех, кто верит в националистическую модель общества. О руководителе страны-агрессора он также высказывался как о "свете для западного мира". Фонтана также выступает против абортов и гражданских союзов для однополых пар, он делал публичные заявления о том, что Италия находится под ударом иммиграции.

По информации итальянских журналистов, в 2014 году Фонтана присутствовал на псевдореферендуме в оккупированном Крыму. Его также связывают с неонацистскими организациями в его родном городе Верона.

[ + – ] Фонтана футболке с надписью "нет санкциям".

Будучи евродепутатом в 2017 году, Фонтана голосовал против предоставления Украине безвизового режима со странами Евросоюза.

Напомним, что в ЕС после массированных обстрелов украинских городов заявили, что новое оружие для Украины на подходе. Представитель ЕС Жозеп Боррель осудил действия РФ и пообещал дополнительную военную поддержку Украине.

Ранее Фокус сообщал, что в Европарламенте призвали увеличить поставки оружия Украине. Мировому сообществу, отмечается в утвержденной резолюции, следует увеличить давление на РФ и организовать трибунал для расследования российской агрессии.