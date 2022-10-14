Ездил в Крым, голосовал против безвиза: спикером парламента Италии стал Лоренцо Фонтана
Итальянский политик называет путинскую Россию эталоном для тех, кто верит в националистическую модель общества. А о руководителе страны-агрессора он высказывается как о "свете для западного мира".
Спикером нижней палаты парламента Италии избрали представителя партии "Лига" правого толка Лоренцо Фонтану — давнего сторонника президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Rai.
В пользу кандидатуры Фонтаны высказались 222 депутата из 400, в том числе и представители партии "Братья Италии" Джорджии Мелони, которая, возможно, возглавит новое правительство.
Кто такой Лоренцо Фонтана?
Фонтана прежде состоял на должности министра по европейским вопросам в правительстве Джузеппе Конти. Политик считается ультраконсерватором, а путинскую Россию называет эталоном для тех, кто верит в националистическую модель общества. О руководителе страны-агрессора он также высказывался как о "свете для западного мира". Фонтана также выступает против абортов и гражданских союзов для однополых пар, он делал публичные заявления о том, что Италия находится под ударом иммиграции.
По информации итальянских журналистов, в 2014 году Фонтана присутствовал на псевдореферендуме в оккупированном Крыму. Его также связывают с неонацистскими организациями в его родном городе Верона.
Будучи евродепутатом в 2017 году, Фонтана голосовал против предоставления Украине безвизового режима со странами Евросоюза.
Напомним, что в ЕС после массированных обстрелов украинских городов заявили, что новое оружие для Украины на подходе. Представитель ЕС Жозеп Боррель осудил действия РФ и пообещал дополнительную военную поддержку Украине.
Ранее Фокус сообщал, что в Европарламенте призвали увеличить поставки оружия Украине. Мировому сообществу, отмечается в утвержденной резолюции, следует увеличить давление на РФ и организовать трибунал для расследования российской агрессии.