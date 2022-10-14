Їздив у Крим, голосував проти безвізу: спікером парламенту Італії став Лоренцо Фонтана

Італійський політик називає путінську Росію еталоном для тих, хто вірить у націоналістичну модель суспільства. А про керівника країни-агресора він висловлюється як про "світло для західного світу".

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Спікером нижньої палати парламенту Італії обрали представника партії "Ліга" правого спрямування Лоренцо Фонтана — давнього прихильника президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє Rai.

На користь кандидатури Фонтани висловилися 222 депутати з 400, зокрема й представники партії "Брати Італії" Джорджії Мелоні, яка, можливо, очолить новий уряд.

Хто такий Лоренцо Фонтана?

Фонтана раніше перебував на посаді міністра з європейських питань в уряді Джузеппе Конті. Політик вважається ультраконсерватором, а путінську Росію називає еталоном для тих, хто вірить у націоналістичну модель суспільства. Про керівника країни-агресора він також висловлювався як "світло для західного світу". Фонтана також виступає проти абортів і цивільних шлюбів для одностатевих пар, він робив публічні заяви про те, що Італія перебуває під ударом імміграції.

За інформацією італійських журналістів, у 2014 році Фонтана був присутній на псевдореферендумі в окупованому Криму. Його також пов'язують з неонацистськими організаціями у його рідному місті Верона.

[ + – ] Фонтана у футболці з написом "ні санкціям"

Будучи євродепутатом у 2017 році, Фонтана голосував проти надання Україні безвізового режиму з країнами Євросоюзу.

Нагадаємо, що в ЄС після масованого обстрілу українських міст заявили, що нова зброя для України на підході. Представник ЄС Жозеп Боррель засудив дії РФ та пообіцяв додаткову військову підтримку Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що в Європарламенті закликали збільшити постачання зброї Україні. Світовому співтоваристві, зазначається у затвердженій резолюції, варто збільшити тиск на РФ та організувати суд для розслідування російської агресії.