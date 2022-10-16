В Подмосковье неизвестные пытались сжечь военкомат

В Щелково военкомат уже пытались сжечь в мае, этой ночью в окно опять бросили бутылку с зажигательной смесью.

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В подмосковном Щелково неизвестный пытался сжечь военкомат. Он бросил в окно здания бутылку с зажигательной смесью. В результате возник пожар в одном из кабинетов, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Центральной улице. "Коктейль Молотова" попал в кабинет, расположенный на первом этаже. Огонь быстро потушили, никто не пострадал, но соседи успели сделать несколько фото.

[ + – ] Пожар в военкомате Фото: Соцсети

Надо отметить, что это уже вторая попытка поджога военкомата в Щелково. Первый раз его пытались сжечь еще в мае 2022 года. Тогда неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью, подпалили два кабинета, пострадал архив.

[ + – ] В подмосковном Щелково неизвестный пытался сжечь военкомат Фото: Соцсети

Ранее житель Урюпинска Волгоградской области бросил "коктейль Молотова" в местный военкомат. Его задержали, он пояснил, что таким образом протестовал против частичной мобилизации, проводимой в РФ.

А в ночь на 11 октября неизвестный поджег военкомат в городе Бакал Челябинской области. Там уже заявили, что ущерб был минимальным.

После начала войны в Украине в России участились случаи поджогов военкоматов и местных администраций. За первые полгода полномасштабного вторжения в Украину в российских городах подожгли не менее 20 военных комиссариатов, после поджогов стало куда больше.

Напомним, днем ранее на полигоне в Белгородской области двое, или трое, как сообщается, граждан Таджикистана, открыли огонь по мобилизованным. По официальным данным – погибли 11 человек, свидетели утверждают, что погибших вдвое больше.