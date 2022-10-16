У Підмосков'ї невідомі намагалися спалити військкомат

У Щолково військкомат уже намагалися спалити у травні, а цієї ночі у вікно знову кинули пляшку із запальною сумішшю.

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У підмосковному Щолково невідомий намагався спалити військкомат. Він кинув у вікно будівлі пляшку із запальною сумішшю. Внаслідок цього виникла пожежа в одному з кабінетів, повідомляє Telegram-канал Baza.

Інцидент трапився на Центральній вулиці. "Коктейль Молотова" потрапив до кабінету, розташованого на першому поверсі. Вогонь швидко загасили, ніхто не постраждав, та сусіди встигли зробити кілька фото.

[ + – ] Пожежа у військкоматі Фото: Соцсети

Варто зазначити, що це вже друга спроба підпалу військкомату у Щолково. Вперше його намагалися спалити ще у травні 2022 року. Тоді невідомі кинули дві пляшки із запалювальною сумішшю, підпалили два кабінети, постраждав архів.

[ + – ] У підмосковному Щолково невідомий намагався спалити військкомат. Фото: Соцсети

Раніше мешканець Урюпінська Волгоградської області кинув "коктейль Молотова" у місцевий військкомат. Його затримали, він пояснив, що у такий спосіб протестував проти часткової мобілізації, що проводиться в РФ.

А в ніч проти 11 жовтня невідомий підпалив військкомат у місті Бакал Челябінської області. Там уже заявили, що збитки були мінімальними.

Після початку війни в Україні в Росії почастішали випадки підпалів військкоматів та місцевих адміністрацій. За перші пів року повномасштабного вторгнення в Україну в російських містах підпалили не менше 20 військових комісаріатів, після цього підпалів побільшало.

Нагадаємо, днем раніше на полігоні в Бєлгородській області двоє чи троє, як повідомляється, громадян Таджикистану, відкрили вогонь по мобілізованих. За офіційними даними — загинуло 11 людей, свідки стверджують, що загиблих удвічі більше.