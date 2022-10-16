У Підмосков'ї невідомі намагалися спалити військкомат
У Щолково військкомат уже намагалися спалити у травні, а цієї ночі у вікно знову кинули пляшку із запальною сумішшю.
У підмосковному Щолково невідомий намагався спалити військкомат. Він кинув у вікно будівлі пляшку із запальною сумішшю. Внаслідок цього виникла пожежа в одному з кабінетів, повідомляє Telegram-канал Baza.
Інцидент трапився на Центральній вулиці. "Коктейль Молотова" потрапив до кабінету, розташованого на першому поверсі. Вогонь швидко загасили, ніхто не постраждав, та сусіди встигли зробити кілька фото.
Варто зазначити, що це вже друга спроба підпалу військкомату у Щолково. Вперше його намагалися спалити ще у травні 2022 року. Тоді невідомі кинули дві пляшки із запалювальною сумішшю, підпалили два кабінети, постраждав архів.
Раніше мешканець Урюпінська Волгоградської області кинув "коктейль Молотова" у місцевий військкомат. Його затримали, він пояснив, що у такий спосіб протестував проти часткової мобілізації, що проводиться в РФ.
А в ніч проти 11 жовтня невідомий підпалив військкомат у місті Бакал Челябінської області. Там уже заявили, що збитки були мінімальними.
Після початку війни в Україні в Росії почастішали випадки підпалів військкоматів та місцевих адміністрацій. За перші пів року повномасштабного вторгнення в Україну в російських містах підпалили не менше 20 військових комісаріатів, після цього підпалів побільшало.
Нагадаємо, днем раніше на полігоні в Бєлгородській області двоє чи троє, як повідомляється, громадян Таджикистану, відкрили вогонь по мобілізованих. За офіційними даними — загинуло 11 людей, свідки стверджують, що загиблих удвічі більше.