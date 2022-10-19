"Журфак забит тварями": Мединский оскорбил студентов и преподавателей МГУ

Помощник президента РФ обвинил преподавателей факультета журналистики в том, что они придерживаются либеральных взглядов, и в плюрализме.

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Бывший министр культуры и помощник президента РФ Владимир Мединский обвинил студентов и преподавателей факультета журналистики МГУ в том, что они якобы ведут антироссийскую деятельность. Он считает, что весь журфак центрального вуза страны забит "тварями" из числа либералов. Слова Мединского цитирует агентство "РИА Новости".

Резкие заявления Мединского прозвучали во время презентации книги Владимира Кикнадзе "Сила V правде", в которой, по словам бывшего министра, "красной нитью проходит мысль о том, что каждый должен подняться на защиту Родины". В этой связи он заявил, что военные действия в Украине "предполагают специальное отношение" к ним, но большинство молодежи якобы плохо понимают причину войны, и к этому причастны, в том числе, и преподаватели МГУ.

"Журфак МГУ забит этими тварями из числа либеральных преподавателей. Мы все это могли терпеть, вполне это было нормально. У нас свобода, плюрализм процветал 30 лет. Только не в военное время. В военное время как-то это нехорошо", — заявил Мединский.

Скандал на журфаке МГУ

Критика Мединского прозвучала на фоне инцидента, который произошел в сентябре этого года в МГУ. Студент факультета журналистики Степан Антропов пришел в университет с российским флагом и в футболке с символом "Z", что вызвало негодование среди его сокурсников. Они возмутились тем, что личные взгляды Антропова не выражают общего мнения относительно войны в Украине. Кроме того, он выразил свою политическую позицию в стенах факультета, несмотря на то, что руководство МГУ запретило это делать в стенах университета.

После этого в чатах вуза стали оскорблять и угрожать Антропову. Скандал усугубился тем, что через день студента журфака Марка Лужковского, поддержавшего Антропова, избили возле здания университета, после чего руководство МГУ обвинило некоторых студентов журфака в травле Антропова и на фоне этого отчислило двух студенток факультета.

Ранее сообщалось, что в Томске местная жительница публично сбрила свои волосы, назвав свой преформанс "антивоенной акцией". Свой поступок она пояснила тем, что невозможно молчать о том, что происходит в мире и стране — для нее это больно и невыносимо.