"Журфак забитий тварюками": Мединський образив студентів і викладачів МДУ

Помічник президента РФ звинуватив викладачів факультету журналістики в тому, що вони дотримуються ліберальних поглядів і плюралізму.

Related video

Колишній міністр культури та помічник президента РФ Володимир Мединський звинуватив студентів і викладачів факультету журналістики МДУ в тому, що вони нібито ведуть антиросійську діяльність. Він вважає, що весь журфак центрального вишу країни забитий "тварюками" з-поміж лібералів. Слова Мединського цитує агентство "РІА Новини".

Різкі заяви Мединського прозвучали під час презентації книги Володимира Кікнадзе "Сила V правді", у якій, за словами колишнього міністра, "червоною ниткою проходить думка про те, що кожен має піднятися на захист Батьківщини". У зв'язку з цим він заявив, що воєнні дії в Україні "передбачають спеціальне ставлення" до них, але більшість молоді нібито погано розуміють причину війни, і до цього причетні, зокрема, й викладачі МДУ.

"Журфак МДУ забитий цими тварюками з-поміж ліберальних викладачів. Ми все це могли терпіти, цілком це було нормально. У нас свобода, плюралізм процвітав 30 років. Тільки не у воєнний час. У воєнний час якось це недобре", — заявив Мединський.

Скандал на журфаку МДУ

Критика Мединського пролунала на тлі інциденту, який стався у вересні цього року в МДУ. Студент факультету журналістики Степан Антропов прийшов в університет із російським прапором і у футболці із символом "Z", що викликало обурення серед його однокурсників. Вони обурилися тим, що особисті погляди Антропова не висловлюють спільної думки щодо війни в Україні. Крім того, він висловив свою політичну позицію у стінах факультету, незважаючи на те, що керівництво МДУ заборонило це робити в університеті.

Після цього в чатах вишу стали ображати Антропова та погрожувати йому. Скандал посилився тим, що за день студента журфаку Марка Лужковського, який підтримав Антропова, побили біля будівлі університету, після чого керівництво МДУ звинуватило деяких студентів журфаку в цькуванні Антропова та на фоні цього відрахувало двох студенток факультету.

Раніше повідомлялося, що в Томську місцева мешканка публічно поголила своє волосся, назвавши свій преформанс "антивоєнною акцією". Свій вчинок вона пояснила тим, що неможливо мовчати про те, що відбувається у світі та країні — для неї це боляче та нестерпно.