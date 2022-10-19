Выделят 90 млн рублей: в РФ хотят за счет бюджета создать игру о ЧВК "Вагнера"

Утверждается, что сюжет игры повествует о "храбрых парнях из РФ, которые борются со злом в африканской стране". Российские налогоплательщики также профинансируют игры "Поезда" и "Денис Давыдов".

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Представители российской общественной организации "Институт развития интернета" распорядились о выделении компании Lipsar Studio 90 млн руб. в качестве гранта на разработку компьютерной игры о российской ЧВК. В основе ее сюжета игры под названием "Спарта" — история одноименной частной военной компании. Российские наемники воюют в вымышленной стране на африканском континенте. Бюджет разработки оценивается в 200 млн руб. Об этом сообщает "Ъ".

Из средств российских налогоплательщиков также профинансируют игры "Поезда" и "Денис Давыдов", ее герои — партизаны времен войны с Наполеоном 1812 года. По словам экспертов, эти проекты будут интересны аудитории, в них проработаны "сложные жизненные ситуации" и нет прямолинейной пропаганды.

По данным источников журналистов, три упомянутых игры победили в конкурсе на создание национального контента в игровой сфере. В РФ в общей сложности одобрено финансирование разработки 14 игр в рамках упомянутой программы. В общей сложности поддерживается 177 проектов различных жанров и форматов.

На запрос журналистов, представители ИРИ сообщили, что игры про наемников не российское изобретение, и напомнили об американской трилогии "Soldier of Fortune" и серии "Jagged Alliance", выпущенной Sir-Tech. В то же время представители ИРИ считают, что институт не популяризирует частные военные компании и идеологию наемничества. Утверждается, что в играх не будет никакой атрибутики и привязки к реальности, и что это "игра о храбрых парнях из РФ, которые борются со злом в данном случае в африканской стране".

Напомним, что ученые пришли к выводу о том, что видеоигры вызывают приступы ярости, и назвали самую "раздражающую" консоль. Результаты исследования показали, что свыше 50% всех геймеров страдают приступами неконтролируемого гнева.

Ранее Фокус сообщал, что ЧВК "Вагнер" использует зеков в качестве приманки для ВСУ. По словам пленного наемника, заключенных сразу везут на передовую и бросают вперед, чтобы вскрыть позиции ВСУ.