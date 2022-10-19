Виділять 90 млн рублів: в РФ хочуть за рахунок бюджету створити гру про ПВК "Вагнера"

Стверджується, що сюжет гри оповідає про "хоробрих хлопців з РФ, які борються зі злом в африканській країні". Російські платники податків також профінансують ігри "Поезда" та "Денис Давыдов".

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Представники російської громадської організації Інститут розвитку інтернету розпорядилися про виділення компанії Lipsar Studio 90 млн руб. як грант на розробку комп'ютерної гри про російську ПВК. В основі її сюжету гри під назвою "Спарта" — історія однойменної приватної військової компанії. Російські найманці воюють у вигаданій країні на африканському континенті. Бюджет розробки оцінюється в 200 млн руб. Про це повідомляє "Ъ".

Із коштів російських платників податків також профінансують ігри "Поезда" та "Денис Давыдов", її герої — партизани часів війни з Наполеоном 1812 року. За словами експертів, ці проєкти будуть цікаві аудиторії, в них опрацьовано "складні життєві ситуації" і немає прямолінійної пропаганди.

За даними джерел журналістів, три згадані гри перемогли у конкурсі на створення національного контенту в ігровій сфері. В РФ загалом схвалено фінансування розробки 14 ігор у межах згаданої програми. Загалом підтримується 177 проєктів різних жанрів і форматів.

На запит журналістів, представники ІРІ повідомили, що ігри про найманців не російський винахід, і нагадали про американську трилогію "Soldier of Fortune" та серію "Jagged Alliance", випущену Sir-Tech. У той же час представники ІРІ вважають, що інститут не популяризує приватних військових компаній та ідеології найманства. Стверджується, що в іграх не буде жодної атрибутики та прив'язки до реальності, і що це "гра про хоробрих хлопців з РФ, які борються зі злом у цьому випадку в африканській країні".

Нагадаємо, що вчені дійшли висновку про те, що відеоігри викликають напади люті, та назвали найбільш "дратівливу" консоль. Результати дослідження показали, що понад 50% усіх геймерів страждають на напади неконтрольованого гніву.

Раніше Фокус повідомляв, що ПВК "Вагнер" використовує зеків як приманку для ЗСУ. За словами полоненого найманця, ув'язнених одразу везуть на передову та кидають уперед, щоб розкрити позиції ЗСУ.