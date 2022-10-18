ЧВК "Вагнер" использует зеков в качестве приманки для ВСУ, — пленный наемник (видео)

Пленный рассказал, что неподготовленных наемников из числа заключенных сразу везут на передовую, где бросают вперед, чтобы вскрыть позиции ВСУ.

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Служба безопасности Украины опубликовала видео беседы с пленным — 40-летним россиянином, который воевал в составе частной военной компании "Вагнер".

Пленный рассказал, что попал на войну из исправительного лагеря, где сидел за убийство. Когда в лагерь приехал глава ЧВК Евгений Пригожин, всех заключенных — 1200 человек — вывели на плац. Пригожин предложил отправиться на войну в Украину, чтобы "смыть грехи кровью". Выжившим пообещал свободу, деньги и "чистые" документы. 267 человек согласились.

На войне зеков использовали в качестве "пушечного мяса".

"Мы втроем шли впереди, метрах в 30-40. Обернулся, все уже очень далеко были. [Нас использовали] как обычное "пушечное мясо", чтобы узнать, где какие позиции есть, кто стоит, — поделился россиянин своим опытом. — Когда нас вербовали, нам рассказали совсем другую историю. Нам сказали, что на передовую сразу не кинут, мы должны были пройти курс две недели, потом с опытными ребятами на втором плане смотреть, как они зачистку делают, и прикрывать. А тут совсем все не так".

"Говорю, пацаны, как есть"

В плену наемник начал кое-что понимать о сути это войны. Во время беседы он заявил, что правда на стороне украинцев, так как они защищают свою землю от оккупантов. Пленный обратился к российским заключенным с рекомендацией не поддаваться на уговоры вербовщиков.

"Я говорю, пацаны, как есть. Шесть месяцев вы не продержитесь в любом случае, даже двух дней можете не продержаться. Если есть возможность избежать этого, избегайте как можете,. Досидите свои сроки и выйдете со спокойной душой, — посоветовал он. — Здесь не наша война. А Владимиру Владимировичу я скажу: завязывайте эту войну, она ни к чему не приведет, только к жертвам".

Ранее сообщалось, что несколько наемников ЧВК "Вагнер" вернулись домой. Их завербовали в тюрьмах, где они сидели по тяжким статьям. Свобода стоила им потерянных конечностей.

Напомним, в сентябре в сети появилось видео, на котором было запечатлено, как Пригожин, являющийся соратником президента РФ Владимира Путина, вербует заключенных одной из российских колоний. Тогда бизнесмен пообещал осужденным помилование по истечении шести месяцев на фронте.

12 октября в СМИ появилась информация о том, что Министерство обороны РФ также приступило к вербовке заключенных для использования их в войне против Украины. Спецбатальон получил название "Шторм".