ПВК "Вагнер" використовує зеків як приманку для ЗСУ, — полонений найманець (відео)

Полонений розповів, що непідготовлених найманців з-поміж ув'язнених одразу везуть на передову, де кидають уперед, щоб розкрити позиції ЗСУ.

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Служба безпеки України опублікувала відео бесіди з полоненим — 40-річним росіянином, який воював у складі приватної військової компанії "Вагнер".

Полонений розповів, що потрапив на війну з виправного табору, де сидів за вбивство. Коли до табору приїхав голова ПВК Євген Пригожин, усіх ув'язнених — 1200 осіб — вивели на плац. Пригожин запропонував вирушити на війну в Україну, щоб "змити гріхи кров'ю". Тим, хто виживе, пообіцяв свободу, гроші та "чисті" документи. 267 людей погодилися.

На війні зеків використовували як "гарматного м'яса".

"Ми втрьох йшли попереду, метрів за 30-40. Обернувся, всі вже дуже далеко були. [Нас використовували] як звичайне "гарматне м'ясо", щоб дізнатися, де які позиції є, хто стоїть, — поділився росіянин своїм досвідом. — Коли нас вербували, нам сказали, що на передову одразу не кинуть, ми повинні були пройти курс два тижні, потім з досвідченими хлопцями на другому плані дивитися, як вони зачистку роблять, і прикривати. А тут зовсім не так".

"Кажу, пацани, як є"

У полоні найманець почав дещо розуміти про сутність війни. Під час бесіди він заявив, що правда на боці українців, бо вони захищають свою землю від окупантів. Полонений звернувся до російських ув'язнених із рекомендацією не піддаватися на вмовляння вербувальників.

"Я кажу, пацани, як є. Шість місяців ви не протримаєтеся в будь-якому випадку, навіть двох днів можете не протриматися. Якщо є можливість уникнути цього, уникайте як можете. Досидьте свої терміни і вийдете зі спокійною душею, — порадив він. — Тут не наша війна. А Володимиру Володимировичу я скажу: зав'язуйте цю війну, вона ні до чого не приведе, лише до жертв".

Раніше повідомлялося, що кілька найманців ПВК "Вагнер" повернулися додому. Їх завербували у в'язницях, де вони сиділи за тяжкими статтями. Свобода коштувала їм втрачених кінцівок.

Нагадаємо, у вересні в мережі з'явилося відео, на якому було знято, як Пригожин, який є соратником президента РФ Володимира Путіна, вербує ув'язнених однієї з російських колоній. Тоді бізнесмен пообіцяв засудженим помилування після шести місяців на фронті.

12 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міністерство оборони РФ також розпочало вербування ув'язнених для використання їх у війні проти України. Спецбатальйон отримав назву "Шторм".