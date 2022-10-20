Борис Джонсон намерен бороться за кресло премьер-министра Великобритании, — СМИ

Опрос внутри Консервативной партии показал, что экс-лидер британского правительства возглавил список возможных преемников Лиз Трасс — 32% опрошенных назвали Джонсона своим главным кандидатом.

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Ожидается, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попробует вернутся на должность после отставки Лиз Трасс. Он примет участие в гонках за лидерство в Консервативной партии. Об этом сообщил политический редактор журнала The Times Стивен Суинфорд в Twitter.

"Мне сообщили, что Борис Джонсон, как ожидается, выставит свою кандидатуру на выборах лидера Тори. Он прислушивается, но, как говорят, считает, что это вопрос национального интереса", — написал он.

Джонсон — главный кандидат на должность.

Тем временем экс-лидер британского правительства возглавил список возможных преемников Лиз Трасс. Результаты опроса YouGov среди членов Консервативной партии показали, что 32% назвали Джонсона своим главным кандидатом. Второе место занял Риши Сунак, который являлся главным оппонентом Лиз Трасс на прошлых выборах внутри политической силы. Известно, что голосование было проведено 17-18 октября.

Напомним, 19 октября Трасс подала в отставку спустя 45 дней после назначения на должность премьер-министра Британии. Ее критиковали за налоговые инициативы, смену министра финансов и отказ от заявленных бюджетных планов. Она продолжит исполнять свои обязанности, пока не будет избран приемник.

Фокус проанализировал, что ждет Великобританию после отставки Трасс. В ближайшее время либо пройдут выборы, либо Консервативная партия изберет нового премьер-министра, который попробует страну через грядущую зиму, экономический кризис и финансовые неурядицы.