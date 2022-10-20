Борис Джонсон має намір боротися за крісло прем'єр-міністра Великобританії, — ЗМІ

Опитування всередині Консервативної партії показало, що екслідер британського уряду очолив список можливих наступників Ліз Трасс — 32% опитаних назвали Джонсона своїм головним кандидатом.

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Очікується, що колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон спробує повернутись на посаду після відставки Ліз Трасс. Він візьме участь у перегонах за лідерство у Консервативній партії. Про це повідомив політичний редактор журналу The Times Стівен Свінфорд у Twitter.

"Мені повідомили, що Борис Джонсон, як очікується, виставить свою кандидатуру на виборах лідера Торі. Він прислухається, але, як то кажуть, вважає, що це питання національного інтересу", — написав він.

Джонсон — головний кандидат на посаду.

Тим часом екслідер британського уряду очолив список можливих наступників Ліз Трасс. Результати опитування YouGov серед членів Консервативної партії показали, що 32% назвали Джонсона своїм головним кандидатом. Друге місце зайняв Ріші Сунак, який був головним опонентом Ліз Трасс на минулих виборах усередині політичної сили. Відомо, що голосування провели 17-18 жовтня.

Нагадаємо, 19 жовтня Трасс подала у відставку через 45 днів після призначення на посаду прем'єр-міністра Британії. Її критикували за податкові ініціативи, зміну міністра фінансів та відмову від заявлених бюджетних планів. Вона продовжить виконувати свої обов'язки, доки не оберуть наступника.

Фокус проаналізував, що чекає на Великобританію після відставки Трасс. Найближчим часом або пройдуть вибори, або Консервативна партія обере нового прем'єр-міністра, який спробує країну через зиму, економічну кризу та фінансові негаразди.