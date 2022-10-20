У генерала РФ Сергея Суровикина нашли имущества на 125 миллионов рублей, — расследование

По информации российских журналистов, жена генерала владеет особняками и квартирами, которые записаны на "Российскую Федерацию".

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У нового командира ВС РФ в Украине Сергея Суровикина нашли имущества на 125 миллионов рублей (более двух миллионов долларов). А его супруга, Анна Суровикина, является весьма состоятельной предпринимательницей. Но недвижимость записана на "Российскую Федерацию", сообщает Verstka.Media.

Согласно декларациям, у генерала Суровикина, или как его называет западная пресса "Сирийского мясника" вообще нет жилья, а пользуется он чужой 300-метровой квартирой.

И это при том, что с 2017 по 2019 годы Суровикин заработал 30,9 миллионов рублей. А вот на его жену Анну Суровикину, успешную бизнес-леди, записаны три земельных участка в Подмосковье, три квартиры в российской столице, огромный особняк и таунхаус в элитном поселке "Дубровка" в Новой Москве. Но в Росреестре собственников скрывают, вся эта недвижимость зарегистрирована на Российскую Федерацию.

[ + – ] Имущество Суровикина зарегистрировано на РФ Фото: Скриншот

Эта таинственность объясняется просто: с изданием федерального закона от 5 апреля 2021 года "О внесении изменений в ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" сведения о доходах ряда военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных сил России не публикуются.

К слову, доходы министра обороны Сергея Шойгу также посмотреть не получится.

Фото: ТАСС

Особое внимание в списке недвижимости Суровикина заслуживает шикарный особняк в коттеджном поселке Park Ville, построенный рядом с имением строителя Крымского моста Аркадия Ротенберга. Особняком в викторианском стиле Суровикины владели до 2021 года, потом его продали. Запрашивали за него более 189 миллионов рублей, за сколько продали – неизвестно.

[ + – ] Бывший дом Суровикина в Подмосковье Фото: Скриншот

В особняке была комната для прислуги, бассейн, тренажерный зал и все, что требуется состоятельному человеку в загородном поместье.

Концепцию поселка Park Ville разработал известный российский архитектор Михаил Белов, участник реконструкции Большого театра. Все пространство там спланировано по образцу британской усадьбы. На приватной территории имеется английский парк, фонтаны и пруды. Викторианские дома построены из экологичных современных материалов.

На Анну Суровикину, супругу генерала зарегистрировано несколько компаний в Свердловской области, в том числе лесоперерабатывающий холдинг "Аргус", который получает госконтракты от "Транснефти".

[ + – ] Анна Суровикина - состоятельная бизнес-леди Фото: Соцсети

Также она владеет "Швейцарским центром омоложения Versua Clinic", расположенным в центре Москвы. На сайте сказано, что это "прогрессивная лаборатория красоты с методами, препаратами и лечебной косметикой премиум-класса".

Что известно о Сергее Суровикине и его семье

Впервые о Суровикине стало известно в 1991 году во время столкновений в Москве сторонников Бориса Ельцина с лояльными ГКЧП военными.

Суровикин в звании капитана командовал колонной БМП Таманской дивизии, столкнулся с защитниками Белого дома у туннеля на Садовом кольце. БМП задавили троих мужчин, которые после получили звание "героя СССР" посмертно.

После путча Суровикин семь месяцев провел в следственном изоляторе "Матросская тишина", ожидая суда. Однако в итоге обвинения с него сняли на основании того, что он выполнял приказ.

По итогам сирийской операции, и получения прозвища "мясника" Суровикин получил "героя России". Таким образом, Сергей Суровикин — герой России, который имеет прямое отношение к убийству трех героев СССР.

[ + – ] Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: ТАСС

23 февраля, после признания Россией "ЛНР" и "ДНР", но еще за день до начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины, Суровикин вместе с рядом других высокопоставленных военных, министров и пропагандистов попал под санкции Евросоюза, также он находится под санкциями Австралии, Канады и Японии.

Про его семью известно крайне мало. Только то, что у него с женой четверо детей: три дочери и сын.

Напомним, несмотря на свою мрачную репутацию Суровикин не произвел нужного для РФ впечатления на Западе. В Минобороны Великобритании считают, что его назначение командующим объединенной группировкой сил в Украине ни на что не повлияет.