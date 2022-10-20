У генерала РФ Сергія Суровікіна знайшли майна на 125 мільйонів рублів, — розслідування

За інформацією російських журналістів, дружина генерала володіє маєтками та квартирами, які записані на "Російську Федерацію".

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У нового командира ЗС РФ в Україні Сергія Суровікіна знайшли майна на 125 мільйонів рублів (понад два мільйона доларів). А його дружина Анна Суровікіна є дуже заможною підприємницею. Проте нерухомість записана на "Російську Федерацію", повідомляє Verstka.Media.

Згідно з деклараціями, у генерала Суровікіна, або як його називає західна преса "Сирійського м'ясника", взагалі немає житла, а користується він чужою 300-метровою квартирою.

І це при тому, що з 2017 до 2019 року Суровікін заробив 30,9 мільйона рублів. А ось на його дружину Анну Суровікіну, успішну бізнеследі, записано три земельні ділянки в Підмосков'ї, три квартири в російській столиці, величезний маєток і таунхаус в елітному селищі "Дубрівка" в Новій Москві. Але в Росреєстрі власників приховують, уся ця нерухомість зареєстрована на Російську Федерацію.

[ + – ] Майно Суровікіна зареєстровано на РФ Фото: Скриншот

Ця таємничість пояснюється просто: з виданням федерального закону від 5 квітня 2021 року "Про внесення змін до ФЗ "Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів" відомості про доходи низки військовослужбовців і федеральних державних цивільних службовців Збройних сил Росії не публікуються.

До речі, доходи міністра оборони Сергія Шойгу також подивитися не вдасться.

Фото: ТАСС

Особливої уваги в списку нерухомості Суровікіна заслуговує шикарний маєток у котеджному селищі Park Ville, збудований поряд із маєтком будівельника Кримського мосту Аркадія Ротенберга. Маєтком у вікторіанському стилі Суровікіни володіли до 2021 року, потім його продали. Просили за нього понад 189 мільйонів рублів, за скільки продали — невідомо.

[ + – ] Колишній будинок Суровікіна в Підмосков'ї Фото: Скриншот

В маєтку була кімната для прислуги, басейн, тренажерний зал і все, що потрібно заможній людині в заміському маєтку.

Концепцію селища Park Ville розробив відомий російський архітектор Михайло Бєлов, учасник реконструкції Великого театру. Весь простір там спланований на зразок британської садиби. На приватній території є англійський парк, фонтани та ставки. Вікторіанські будинки збудовані з екологічних сучасних матеріалів.

На Анну Суровікіну, дружину генерала, зареєстровано кілька компаній у Свердловській області, зокрема лісопереробний холдинг "Аргус", який отримує держконтракти від "Транснафти".

[ + – ] Анна Суровікіна — заможна бізнеследі Фото: Соцсети

Також вона володіє "Швейцарським центром омолодження Versua Clinic", розташованим у центрі Москви. На сайті сказано, що це "прогресивна лабораторія краси з методами, препаратами та лікувальною косметикою преміум-класу".

Що відомо про Сергія Суровікіна та його родину

Уперше про Суровікіна стало відомо 1991 року під час зіткнень у Москві прихильників Бориса Єльцина з лояльними ДКНС військовими.

Суровікін у званні капітана командував колоною БМП Таманської дивізії, зіткнувся із захисниками Білого дому в тунелі на Садовому кільці. БМП задавили трьох чоловіків, які згодом отримали звання "героя СРСР" посмертно.

Після путчу Суровікін сім місяців провів у слідчому ізоляторі "Матроська тиша", чекаючи на суд. Проте звинувачення з нього зняли на підставі того, що він виконував наказ.

За підсумками сирійської операції та отримання прізвиська "м'ясника" Суровікін отримав "героя Росії". Отже, Сергій Суровікін — герой Росії, який має прямий стосунок до вбивства трьох героїв СРСР.

[ + – ] Сергій Суровікін і Володимир Путін Фото: ТАСС

23 лютого, після визнання Росією "ЛНР" і "ДНР", але ще за день до початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України, Суровікін разом із низкою інших високопоставлених військових, міністрів і пропагандистів потрапив під санкції Євросоюзу, також він перебуває під санкціями Австралії, Канади та Японії.

Про його родину відомо дуже мало. Тільки те, що в нього з дружиною четверо дітей: три дочки та син.

Нагадаємо, незважаючи на свою похмуру репутацію, Суровікін не справив потрібного для РФ враження на Заході. У Міноборони Великобританії вважають, що його призначення командувачем об'єднаного угрупування сил в Україні ні на що не вплине.