Инсайд от Лукашенко: СБУ якобы запросила встречу с белорусскими "коллегами" из КГБ

Белорусский лидер скромно сказал, что он поделился этой информацией потому, что он открытый человек и всегда говорит без обмана.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины якобы запросили встречу со своими "коллегами" из белорусских спецслужб. Об этом сообщает белорусское информагентство "БелТА".

По словам белорусского лидера, он не стал препятствовать и согласился на диалог.

"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", — сказал Лукашенко журналистам.

Он также подчеркнул, что ключевые встречи, на которых обсуждаются важнейшие темы всегда происходят вне публичного пространства. При этом Лукашенко не стал скромничать и сказал что он человек "открытый" и всегда говорит как есть, без обмана.

"Это я по своему характеру… Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана", — отметил глава республики.

При этом Лукашенко не стал аргументировать свои слова и не раскрыл ни места и времени встречи, ни других каких-либо подробностей о предполагаемом контакте силовиков двух стран.

Напомним, Александру Лукашенко попросил белорусов его слушаться если они хотят жить в тепле и покое. Он подчеркнул, что граждане страны должны "сжать зубы" и делать то, что им говорит президент, иначе в они могут пройти "через беду".

Лукашенко 21 октября на военном полигоне в Брестской области заявил, что не верит в возможность начала третьей мировой войны. Свою позицию он объяснил тем, что будущая мировая война приведет к тотальному уничтожению, а помирать не хочется никому.