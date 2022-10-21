"Кому хочется помереть?": Лукашенко высказался о возможности третьей мировой войны

Белорусский диктатор заявил, что не верит в начало глобальной войны, хотя мир подошел к ней как никогда близко.

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Во время посещения военного полигона в Брестской области президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не верит в начало третьей мировой войны.

"Предвидеть надо все и опасаться всего. Ну кто сегодня может сказать, что не разразится третья мировая война? Мы как никогда близки к ней, — сказал он. — Но я не верю, что третья мировая война будет. Потому что опасность в том, что третья мировая война приведет к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть?"

Ранее Папа римский Франциск заявил, что мировая война уже идет. Он сказал, что жертвой в этой войне безусловно является Украина, однако в причинах возникновения вооруженного конфликта следует разобраться. Одной из них Папа назвал расширение НАТО на восток, которого не может допустить Россия.

Напомним, ученые из Пристонского университета смоделировали последствия хотя бы одного ядерного удара со стороны России. Компьютерная модель показала, что глобальная ядерная война продлится всего несколько часов, ее жертвами станут около 90 млн человек, а почти вся Европа будет разрушена. Затем количество жертв увеличится из-за воздействия радиации и других последствий.

Исследование Ратгерского университета говорит о том, что в случае ядерной войны между РФ и США умрут 5 млрд человек. Причем около 75% населения планеты погибнет не от ядерных взрывов, а от голода.