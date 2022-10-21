"Кому хочеться померти?": Лукашенко висловився про можливість третьої світової війни

Білоруський диктатор заявив, що не вірить у початок глобальної війни, хоча світ підійшов до неї як ніколи близько.

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Під час відвідування військового полігону у Брестській області президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не вірить у початок третьої світової війни.

"Предбачити треба все і побоюватися всього. Ну, хто сьогодні може сказати, що не вибухне третя світова війна? Ми як ніколи близькі до неї, — сказав він. — Але я не вірю, що третя світова війна буде. Тому що небезпека в тому, що третя світова війна призведе до знищення всіх і вся. Ну кому хочеться сьогодні померти?".

Раніше Папа римський Франциск заявив, що світова війна вже йде. Він сказав, що жертвою у цій війні, безумовно, є Україна, однак у причинах виникнення збройного конфлікту слід розібратися. Однією з них Папа назвав розширення НАТО на схід, якого не може допустити Росія.

Нагадаємо, вчені з Прістонського університету змоделювали наслідки хоча б одного ядерного удару з боку Росії. Комп'ютерна модель показала, що глобальна ядерна війна триватиме лише кілька годин, її жертвами стануть близько 90 млн людей, а майже вся Європа буде зруйнована. Потім кількість жертв збільшиться через вплив радіації та інші наслідки.

Дослідження Ратгерського університету говорить про те, що у разі ядерної війни між РФ та США помруть 5 млрд осіб. Причому, близько 75% населення планети загине не від ядерних вибухів, а від голоду.