Інсайд від Лукашенка: СБУ нібито запросила зустріч із білоруськими "колегами" з КДБ

Білоруський лідер скромно сказав, що він поділився цією інформацією тому, що він є відкритою людиною і завжди говорить без обману.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко на загальновійськовому полігоні Обуз-Лісновський у Брестській області заявив, що співробітники Служби безпеки України нібито запросили зустріч зі своїми "колегами" з білоруських спецслужб. Про це повідомляє білоруське інформагентство "БелТА".

За словами білоруського лідера, він не став перешкоджати та погодився на діалог.

"Має відкрити секрет, інсайд: це ж СБУ два дні тому попросила про зустріч наших фахівців. Я кажу: добре, давайте зустрічатися, які питання", — сказав Лукашенко журналістам.

Він також наголосив, що ключові зустрічі, на яких обговорюються найважливіші теми, завжди відбуваються поза публічним простором. При цьому Лукашенко не став скромничати і сказав, що він людина "відкрита" і завжди говорить як є, без обману.

"Це я за своїм характером... Мене часто критикують: так, можливо, не треба було про це говорити. Я відкритий. Ось те, що я говорю, воно так і є. Жодного обману", — зазначив глава республіки.

При цьому Лукашенко не став аргументувати свої слова і не розкрив ні місця і часу зустрічі, ні інших подробиць про передбачуваний контакт силовиків двох країн.

Нагадаємо, Олександру Лукашенку попросив білорусів його слухатися, якщо вони хочуть жити в теплі та спокої. Він підкреслив, що громадяни країни повинні "стиснути зуби" і робити те, що їм говорить президент, інакше вони можуть пройти "через біду".

Лукашенко 21 жовтня на військовому полігоні у Брестській області заявив, що не вірить у можливість початку третьої світової війни. Свою позицію він пояснив тим, що майбутня світова війна спричинить тотальне знищення, а помирати не хочеться нікому.