"Хочете жити спокійно – робіть те, що говорю", – Лукашенко звернувся до білорусів

Громадянам, за словами білоруського президента, потрібно "стиснути зуби", якщо вони хочуть мати доступ до продуктів, газу та водопостачання.

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Жителі Білорусі зможуть жити в теплі та спокої, якщо слухатимуть президента країни Олександра Лукашенка. Подібну заяву білоруський політик зробив під час наради з питань зміни законодавства.

Олександр Лукашенко заявив, що влада повинна доносити до населення повну інформацію про процеси, що відбуваються, і наявні загрози, щоб у них була можливість усвідомлено робити висновки й ухвалювати рішення.

Анонсуючи виборчу кампанію, заплановану на 2024 рік, президент країни повідомив, що вибори відбудуться за новими правилами.

"Ви знаєте, я доручив силовикам та іншим поінформувати народ про те, що відбувається. Це ще дуже важлива проблема. Всі: "Ось це проблема, Лукашенко народ залякати хоче". Навпаки! Я не хочу, щоб ви залякувались", — запевнив Лукашенко і додав, що він зацікавлений у тому, щоб прості білоруси були проінформовані щодо ситуації в країні на 100%.

Крім цього, як зазначив президент країни, громадяни за останні два роки мали зробити висновки й ухвалити рішення, чи хочуть вони жити в тиші та спокої. За словами Лукашенка, білорусам, які хочуть мати доступ до благ цивілізації, зокрема до продуктів харчування, газу та водопостачання, потрібно "стиснути зуби і робити те, що він каже".

"Хочете через біду пройти — будь ласка. Прапор у руки і йдіть. Хочете, щоб було тихо і спокійно, щоб уранці та ввечері якщо не самим у душ сходити, то хоч діток своїх викупати в теплій воді, щоб тепло в будинку було, щоб газ, нафта й інше було, щоб було вранці та ввечері щось перекусити, поїсти, одягнутися у щось, якщо ви цього хочете — тоді зуби стиснули і вперед, робіть те, що я вам говорю", — резюмував Лукашенко, виступаючи під час наради.

Варто зазначити, що ще на початку жовтня Олександр Лукашенко заборонив ріст цін на всі товари в Білорусі.

Також повідомлялося, що Олександр Лукашенко визнавав участь Білорусі у повномасштабній війні проти України.