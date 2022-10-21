Не только для Украины: США обсуждают с Маском передачу Starlink активистам в Иране

Starlink рассматривается как удобная технология, которая может обеспечить доступ к интернету в условиях, когда власти ограничивают доступ к сети и контролируют коммуникации.

Related video

Белый дом ведет переговоры с управляющим компании SpaceX Илоном Маском о размещении терминалов спутникового интернета Starlink внутри Ирана. Об этом сообщает CNN.

Об этих переговорах прежде не сообщалось. Администрация Байдена ищет возможности, чтобы поддержать протестное движение в Иране, которое вспыхнуло после убийства 22-летней активистки Махши Амини. Полиция нравов задержала и убила девушку лишь за то, что та находилась на улице без хиджаба.

Представители Белого дома рассматривают Starlink как удобную в использовании технологию, которая должна обеспечить доступ к интернету для жителей Ирана в условиях, когда местные власти пытаются ограничить доступ к сети активистам и контролировать их коммуникации.

"Нога уже на педали газа, мы пытаемся сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать жителей Ирана, — заявил высокопоставленный представитель Белого дома. — Это в наших правилах, точка. В то же время наблюдается по-настоящему иранское движение, которое возглавили молодые девушки и которое распространяется и на другие слои общества. Мы не хотим, чтобы это движение затухло".

Если этот план будет реализован, Иран станет второй страной в после Украины, где правительство Соединенных Штатов поддерживало бы важные телекоммуникационные сервисы с помощью Starlink, даже при том, что сотрудничество с Маском вызывает вопросы.

[ + – ] Терминал Starlink, установленный в Одессе

По словам одно из высокопоставленных представителей США, которому известно о договоренностях правительства США с Маском относительно Украины, Маск — "свободная пушка", и сложно предвидеть, как он себя поведет в дальнейшем.

Вопросы относительно надежности компании SpaceX стали возникать после того, как представители компании попросили Пентагон оплатить расходы, связанные с работой Starlink в Украине, а это десятки миллионов долларов в месяц. В дальнейшем Маск написал в Twitter, что SpaceX отзывает запрос о финансировании.

Представители компании утверждают, что предоставление сервиса в Украине уже стоило 80 млн долларов, а к концу года расходы превысят 100 млн.

Напомним, что американские чиновники говорят о дружественной позиции Маска по отношению к РФ. Белый дом обратил внимание на сделку Илона Маска по покупке Twitter за 44 млрд долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Украина нашла три источника для финансирования терминалов Starlink. По словам министра обороны, средства могут поступать со стороны Пентагона, ЕС или частных доноров.