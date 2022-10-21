Не тільки для України: США обговорюють із Маском передачу Starlink активістам в Ірані

Starlink розглядається як зручна технологія, яка може забезпечити доступ до інтернету в умовах, коли влада обмежує доступ до мережі та контролює комунікації.

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Білий дім веде переговори з керівником компанії SpaceX Ілоном Маском щодо розміщення терміналів супутникового інтернету Starlink усередині Ірану. Про це повідомляє CNN.

Про ці переговори раніше не повідомлялося. Адміністрація Байдена шукає можливості, щоб підтримати рух протестів в Ірані, який спалахнув після вбивства 22-річної активістки Махші Аміні. Поліція моралі затримала і вбила дівчину лише за те, що та знаходилася на вулиці без хіджабу.

Представники Білого дому розглядають Starlink як зручну у використанні технологію, яка має забезпечити доступ до інтернету для мешканців Ірану в умовах, коли місцева влада намагається обмежити доступ до мережі активістів та контролювати їх комунікації.

"Нога вже на педалі газу, ми намагаємося зробити все, що в наших силах, щоб підтримати мешканців Ірану, — заявив високопоставлений представник Білого дому. — Це в наших правилах, крапка. Водночас спостерігається серйозний іранський рух, який очолили молоді дівчата і який поширюється і на інші верстви суспільства. Ми не хочемо, щоб цей рух загас".

Якщо цей план буде реалізовано, Іран стане другою країною після України, де уряд Сполучених Штатів підтримував би важливі телекомунікаційні сервіси за допомогою Starlink, навіть при тому, що співпраця з Маском викликає питання.

[ + – ] Термінал Starlink, встановлений в Одесі

За словами одного з високопоставлених представників США, якому відомо про домовленості уряду США з Маском щодо України, Маск — "вільна гармата", і складно передбачити, як він поведеться надалі.

Питання щодо надійності компанії SpaceX почали виникати після того, як представники компанії попросили Пентагон сплатити витрати, пов'язані з роботою Starlink в Україні, а це десятки мільйонів доларів на місяць. Надалі Маск написав у Twitter, що SpaceX відкликає запит про фінансування.

Представники компанії стверджують, що надання сервісу в Україні вже коштувало 80 млн доларів, а до кінця року витрати перевищать 100 млн доларів.

Нагадаємо, що американські чиновники говорять про дружню позицію Маска щодо РФ. Білий дім звернув увагу на угоду Ілона Маска щодо покупки Twitter за 44 млрд доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна знайшла три джерела для фінансування терміналів Starlink. За словами міністра оборони, кошти можуть надходити з боку Пентагону, ЄС чи приватних донорів.