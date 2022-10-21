Загроза нацбезпеці США: Ілона Маска можуть перевірити за його висловлювання про Україну, – Bloomberg

Американські чиновники говорять про дружню позицію мільярдера стосовно Росії. Увагу Білого дому привернула операція Ілона Маска щодо купівлі Twitter за $44 млрд.

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Білий дім обговорює можливість перевірки підприємств мільярдера Ілона Маска щодо загрози національній безпеці США. Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на інформовані джерела.

Ініціатива у представників адміністрації президента Джо Байдена виникла після намірів засновника компаній Tesla та SpaseX купити соцмережу Twitter та його погроз припинити фінансування та постачання супутників Starlink в Україні.

"Американським чиновникам стало ніяково через нещодавню погрозу Маска припинити постачання супутників Starlink в Україну. Вони говорять про його дружню позицію щодо Росії", — зазначили співрозмовники.

[ + – ] Ілон Маск передумав зі скасуванням фінансування роботи Starlink в Україні Фото: Tesla

Обговорення можливих перевірок Ілона Маска перебуває на ранній стадії. В уряді США та розвідспільноті вивчають доступні інструменти, що дозволяють перевірити підприємства мільярдера.

Однією з можливостей є використання повноважень Комітету з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах (CFIUS) для перевірок угод та операцій Маска щодо ризиків для національної безпеки.

CFIUS перевіряє угоди щодо придбання американських підприємств іноземними покупцями. Співрозмовники Bloomberg не знають, чи запропонує комітет законний спосіб перевірки, яка повинна включати оцінки Держдепу, Пентагону та Міністерства внутрішньої безпеки.

Як привод для перевірки CFIUS названо угоду Маску з іноземними інвесторами з купівлі Twitter за $44 млрд. До групи входять племінник короля Саудівської Аравії Аль-Валід ібн Талал аль-Сауд, біржа цифрових активів під управлінням бізнесмена з Китаю Binance Holdings Ltd і фонд добробуту Катару.

Комісія з іноземних інвестицій США, як зазначає Bloomberg, працює "за зачиненими дверима". Перевірки відомства рідко оприлюднюються. CFIUS може перевірити вже укладені угоди.

Нагадаємо, що Ілон Маск 15 жовтня передумав зі скасуванням фінансування роботи супутникової мережі Starlink в Україні. Пентагон уже почав шукати можливість оплати Starlink, оскільки цим інтернетом активно користуються Збройні Сили України.

За даними Reuters, Маск вже перебуває під слідством через угоду з покупки Twitter. Мільярдер також розповідав про останню розмову з російським президентом Володимиром Путіним про космос.