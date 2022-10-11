Опитування Маска про Україну: мільярдер відреагував на чутки про розмову з Путіним напередодні

У розмові з мільярдером президент РФ заявив, що застосує ядерну зброю у разі наступу ЗСУ на Крим, повідомив американський політолог Ян Бреммер. Сам Маск каже, що востаннє спілкувався із Путіним 1,5 роки тому.

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Перед тим, як опублікувати в Twitter скандальне опитування про передачу українських територій під контроль РФ, американський мільярдер Ілон Маск прямо поговорив із російським лідером Володимиром Путіним. Про це повідомляє видання Vice News із посиланням на заяву американського політолога Яна Бреммера.

За даними журналістів, політолог у розсилці для підписників консалтингової компанії Eurasia Group повідомив, що генеральний директор Tesla особисто сказав йому, що Путін "готовий до переговорів" про завершення війни, але тільки в тому випадку, якщо Крим залишиться під контролем Москви, а Україна назавжди набуде нейтрального статусу та визнає анексію Кремлем Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

За словами Бреммера, Маск сказав, що Путін передав йому, що цієї мети буде досягнуто "попри все", навіть якщо це означатиме застосування ядерної зброї у разі наступу України на Крим, йдеться в публікації. Також політолог навів слова Маска про те, що "має бути зроблено все, щоб уникнути такого результату".

Як на чутки відреагував сам мільярдер?

Через деякий час на чутки в мережі відреагував і сам мільярдер. У своєму Twitter Маск запевнив, що востаннє спілкувався з Путіним ще 18 місяців тому і розмова була на тему космосу.

[ + – ] Твіт Ілона Маска

Нагадаємо, минулого тижня Ілон Маск опублікував у Twitter, власне, ті самі пункти, хоча і запропонував, щоб фейкові референдуми на окупованих територіях України були заново проведені під наглядом Організації Об'єднаних Націй.

Раніше Фокус писав про те, як ідеї Маска щодо закінчення повномасштабної війни оцінили в Україні.