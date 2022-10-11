Опрос Маска об Украине: миллиардер отреагировал на слухи о разговоре с Путиным накануне

В разговоре с миллиардером президент РФ заявил, что применит ядерное оружие в случае наступления ВСУ на Крым, сообщил американский политолог Ян Бреммер. Сам Маск говорит, что в последний раз общался с Путиным 1,5 года назад.

Related video

Перед тем, как опубликовать в Twitter скандальный опрос о передаче украинских территорий под контроль РФ, американский миллиардер Илон Маск напрямую поговорил с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Vice News со ссылкой на заявление американского политолога Яна Бреммера.

По данным журналистов, политолог в рассылке для подписчиков консалтинговой компании Eurasia Group сообщил, что генеральный директор Tesla лично сказал ему, что Путин "готов к переговорам" о завершении войны, но только в том случае, если Крым останется под контролем Москвы, а Украина навсегда примет нейтральный статус и признает аннексию Кремлем Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

По словам Бреммера, Маск сказал, что Путин передал ему, что эти цели будут достигнуты "несмотря ни на что", даже если это будет означать применение ядерного оружия в случае наступления Украины на Крым, говорится в публикации. Также политолог привел слова Маска о том, что "должно быть сделано все, чтобы избежать такого исхода".

В свою очередь Белый дом, комментируя публикацию СМИ, сообщил, что Илон Маск не представляет Вашингтон и действует исключительно от своего имени.

Тем временем сам миллиардер уже успел отреагировать на сообщение издания. В своем твите Маск заверил, что в последний раз общался с Путиным еще 18 месяцев назад и разговор был на тему космоса.

[ + – ] Твит Илона Маска

Напомним, на прошлой неделе Илон Маск опубликовал в Twitter, по сути, те же самые пункты, хотя и предложил, чтобы фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины были заново проведены под наблюдением Организации Объединенных Наций.

Ранее Фокус писал о том, как идеи Маска по поводу окончания полномасштабной войны оценили в Украине.