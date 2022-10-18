Пентагон вивчає можливість оплати супутникового зв'язку Starlink для України, — Politico

Кошти на оплату послуг, за даними журналістів, можуть виділити із фонду, через який здійснювалися попередні постачання озброєння на потреби ЗСУ.

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Міністерство оборони США зараз вивчає можливість оплати супутникової мережі Starlink на території України, якою активно користуються солдати Збройних сил. Про це пише видання Politico, посилаючись на обізнані джерела.

За даними журналістів, чиновники Пентагону активно обговорюють можливість оплати супутникової мережі Starlink для потреб України з фонду, який використовувався для постачання озброєння й обладнання українським військовослужбовцям.

"Ініціатива сприяння безпеці України покликана забезпечити постійну підтримку українським військовим шляхом фінансування контрактів із американськими фірмами на постачання зброї та обладнання, які будуть поставлені за кілька місяців або навіть років", — додав інсайдер у спілкуванні з виданням.

Крім того, зазначає ЗМІ, можливість оплати супутникової мережі Starlink на території України також активно обговорювали на зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського союзу, яка проходила 17 жовтня. Глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс у коментарі журналістам підтвердив, що це питання під час саміту особисто порушив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Підтримка зв'язку українських військ на місцях не повинна залежати від однієї "надпотужної" людини, яка може одного разу прокинутися й сказати: "Це більше не те, що я хочу робити, і на цьому все", — підкреслив литовський дипломат.

Один із американських чиновників, коментуючи недавню заяву мільярдера та засновника SpaceX Ілона Маска про готовність далі фінансувати супутниковий зв'язок Starlink в Україні, заявив, що країни Заходу не повинні вірити на слово бізнесменові, а Пентагону необхідно шукати спосіб зберегти роботу терміналів.

Зазначимо, на кілька днів раніше мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив про неможливість далі оплачувати послуги супутникового зв'язку Starlink для України. Філантроп у цьому контексті попросив Міністерство оборони США взяти на себе зобов'язання вносити кошти за термінали та зв'язок, що надається.

Після хвилі критики мільярдер Ілон Маск усе ж таки погодився надавати безплатно Україні супутниковий зв'язок Starlink. Бізнесмен пообіцяв, що компанія у 2023 році продовжить фінансувати український уряд і попередив, що витрати на інтернет можуть зрости до $400 млн.