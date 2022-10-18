Пентагон изучает возможность оплаты спутниковой связи Starlink для Украины, — Politico

Средства на оплату услуг, по данным журналистов, могут выделить из фонда, через который осуществлялись предыдущие поставки вооружения на нужды ВСУ.

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Министерство обороны США в данный момент изучает возможность оплаты спутниковой сети Starlink на территории Украины, которой активно пользуются солдаты Вооруженных сил. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на осведомленных источников.

По данным журналистов, чиновники Пентагона активно обсуждают возможность оплаты спутниковой сети Starlink для нужд Украины из фонда, который использовался для поставки вооружения и оборудования украинским военнослужащим.

"Инициатива содействия безопасности Украины призвана обеспечить постоянную поддержку украинским военным путем финансирования контрактов с американскими фирмами на поставку оружия и оборудования, которые будут поставлены через несколько месяцев или даже лет", — добавил инсайдер в общении с изданием.

Более того, как отмечает СМИ, возможность оплаты спутниковой сети Starlink на территории Украины также активно обсуждали на встрече министров иностранных дел стран Европейского союза, которая проходила 17 октября. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в комментарии журналистам подтвердил, что этот вопрос в ходе саммита лично поднял глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Поддержание связи украинских войск на местах не должно зависеть от одного "сверхмощного" человека, который может "однажды проснуться и сказать: "Это больше не то, что я хочу делать, и на этом все", — подчеркнул литовский дипломат.

Один из американских чиновников, комментируя недавнее заявление миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска о готовности дальше финансировать спутниковую связь Starlink в Украине, заявил, что страны Запада не должны верить на слово бизнесмену, а Пентагону необходимо искать способ сохранить работу терминалов.

Отметим, несколькими днями ранее миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил о невозможности дальше оплачивать услуги спутниковой связи Starlink для Украины. Филантроп в этом контексте попросил Министерство обороны США взять на себя обязательства вносить денежные средства за терминалы и предоставляемую связь.

После волны критики миллиардер Илон Маск все же согласился предоставлять бесплатно Украине спутниковую связь Starlink. Бизнесмен пообещал, что компания в 2023 году продолжит финансировать украинское правительство и предупредил, что затраты на интернет могут вырасти до $400 млн.