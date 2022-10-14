"Гра має закінчитися": Ілон Маск потрапив під слідство федеральної влади США, — Reuters

Видання повідомляє, що адвокати Маска вважають, що рішення Twitter подати до суду було неправильним.

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Відомий підприємець і мільярдер Ілон Маск перебуває під наслідком федеральної влади США у зв'язку з угодою на купівлю компанії Twitter на суму 44 млрд доларів США. Про це пише Reuters із посиланням на судовий документ.

Повідомляється, що в документі не сказано, що саме розслідує федеральна влада США і які саме органи цим займаються. Twitter, який подав до суду на Маска в липні, щоб змусити його закрити угоду, заявив, що адвокати Маска вимагали "слідчої таємниці", коли відмовилися передати документи, які вони запитують.

Як повідомляє Twitter, наприкінці вересня адвокати Маска надали "журнал привілеїв" із зазначенням документів, які слід приховувати. У журналі згадувалися чернетки електронного листа від 13 травня до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) та слайд-презентація до Федеральної торгової комісії (FTC).

"Ця гра в "ховати м'яч" має закінчитися", — йдеться у заяві компанії.

Алекс Спіро, повірений Маска, сказав Reuters, що судовий позов Twitter був "невірним напрямом". Twitter відмовився коментувати відповідь Спіро та питання журналістів про його розуміння будь-якого розслідування щодо Маска.

Раніше Фокус повідомляв, що SpaceX Ілона Маска не може оплачувати супутникові сервіси для України. Журналісти повідомили, що вони мають документи, в яких йдеться, що компанія SpaceX не може задовольнити запит Залужного про постачання додаткових терміналів в Україну.

Ще нагадаємо, що Ілон Маск звинуватив американську освіту в його поганих стосунках із дочкою. Бізнесмен виховує сімох дітей, проте ходять чутки ще про двох близнюків від співробітниці його компанії.

Також повідомлялося, що Ілон Маск відповів на звинувачення ЗМІ у збої роботи Starlink в Україні. Американський бізнесмен розкритикував статтю Financial Times, в якій журналісти розповідали про скарги українських бійців на збої в роботі супутникового інтернету, що виникають під час звільнення території від ЗС РФ.