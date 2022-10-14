"Игра должна закончиться": Илон Маск попал под следствие федеральных властей США, — Reuters

Издание сообщает, что адвокаты Маска считают, что решение Twitter подать в суд было неверным.

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Известный предприниматель и миллиардер Илон Маск находится под следствием федеральных властей США в связи со сделкой по покупке компании Twitter на сумму 44 млрд долларов США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на судебный документ.

Сообщается, что в документе не сказано, что именно расследуют федеральные власти США и какие именно органы этим занимаются. Twitter, который подал в суд на Маска в июле, чтобы заставить его закрыть сделку, заявил, что адвокаты Маска потребовали "следственной тайны", когда отказались передать документы, запрашиваемые им.

Как сообщает Twitter, в конце сентября адвокаты Маска предоставили "журнал привилегий" с указанием документов, которые следует утаивать. В журнале упоминались черновики электронного письма от 13 мая в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и слайд-презентация в Федеральную торговую комиссию (FTC).

"Эта игра в "прячь мяч" должна закончиться", — говорится в заявлении компании.

Алекс Спиро, поверенный Маска, сказал Reuters, что судебный иск Twitter был "неверным направлением". Twitter отказался комментировать ответ Спиро и вопросы журналистов о его понимании любого расследования в отношении Маска.

Ранее Фокус сообщал, что SpaceX Илона Маска не может оплачивать спутниковые сервисы для Украины. Журналисты сообщили, что у них есть документы, в которых говорится, что компания SpaceX не может удовлетворить запрос Залужного о поставке дополнительных терминалов в Украину.

Еще напомним, что Илон Маск обвинил американское образование в его плохих отношениях с дочерью. Бизнесмен воспитывает семерых детей, однако ходят слухи еще о двух близнецах от сотрудницы его компании.

Также сообщалось, что Илон Маск ответил на обвинения СМИ в сбое работы Starlink в Украине. Американский бизнесмен раскритиковал статью Financial Times, в которой журналисты рассказывали о жалобах украинских бойцов на сбои в работе спутникового интернета, возникающие при освобождении территории от ВС РФ.