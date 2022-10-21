Угроза нацбезопасности США: Илона Маска могут проверить за его высказывания об Украине, – Bloomberg

Американские чиновники говорят о дружественной позиции миллиардера по отношению к России. Внимание Белого дома привлекла сделка Илона Маска по покупке Twitter за $44 млрд.

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Белый дом обсуждает возможность проверки предприятий миллиардера Илона Маска на предмет угрозы национальной безопасности США. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Инициатива у представителей администрации президента Джо Байдена возникла после намерений основателя компаний Tesla и SpaseX купить соцсеть Twitter и его угроз прекратить финансирование и поставки спутников Starlink в Украине.

"Американским чиновникам стало не по себе из-за недавней угрозы Маска прекратить поставки спутников Starlink в Украину. Они говорят о его дружественной позиции по отношению к России", — отметили собеседники.

[ + – ] Илон Маск передумал с отменой финансирования работы Starlink в Украине Фото: Tesla

Обсуждение возможных проверок Илона Маска находится на ранней стадии. В правительстве США и разведсообществе изучают доступные инструменты, позволяющие проверить предприятия миллиардера.

Одна из возможностей — использовать полномочия Комитета по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS) для проверок сделок и операций Маска на предмет рисков для национальной безопасности.

CFIUS проверяет сделки по приобретению американских предприятий иностранными покупателями. Собеседники Bloomberg не в курсе, предложит ли комитет законный способ проверки, которая должна включать оценки Госдепа, Пентагона и Министерства внутренней безопасности.

В качестве повода для проверки CFIUS названа сделка Маска с иностранными инвесторами по покупке Twitter за $44 млрд. В группу входят племянник короля Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, биржа цифровых активов под управлением бизнесмена из Китая Binance Holdings Ltd и фонд благосостояния Катара.

Комиссия по иностранным инвестициям США, как отмечает Bloomberg, работает "за закрытыми дверям". Проверки ведомства редко предаются огласке. CFIUS может проверить уже заключенные сделки.

Напомним, что Илон Маск 15 октября передумал с отменой финансирования работы спутниковой сети Starlink в Украине. Пентагон уже начал искать возможность оплаты Starlink, поскольку этим интернетом активно пользуются Вооруженные силы Украины.

По данным Reuters, Маск уже находится под следствием из-за сделки по покупке Twitter. Миллиардер также рассказывал о последнем разговоре с российским президентом Владимиром Путиным о космосе.