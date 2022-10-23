"Экипаж сидел, свесив головы". В России военный самолет снова упал на жилой дом (видео)

Самолет Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета над Иркутском. Оба пилота погибли.

Related video

В Иркутске (РФ) военный самолет СУ упал на двухэтажный дом. По неподтвержденной информации, экипаж погиб.

РИА Новости сообщает об этом со ссылкой на главу региона.

Оба пилота истребителя, который разбился в Иркутске, погибли. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

Городской сайт Иркутска рассказывает о ЧП с самолетом по словам местных жителей.

"Над Вторым Иркутском проходили летные испытания – летали два борта СУ-30 СМ. Один сел, второй продолжал летать, экипаж 20 минут не выходил на связь, — передает сайт сообщение читателей. — Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к самолету, не выходившему на связь. Летчики увидели, что экипаж сидит, свесив головы – предположительно, летчики задохнулись. Когда топливо закончилось, самолет рухнул в районе Ново-Ленино, экипаж погиб".

Как уже известно, самолет упал на деревянный частный жилой дом, после чего возник пожар площадью 200 кв. м. На месте работают экстренные службы, информация о жертвах уточняется. МЧС подтверждает, что самолет Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полета.

[ + – ] Военный самолет РФ опять упал на жилой дом: пилоты погибли [ + – ] Военный самолет РФ опять упал на жилой дом: пилоты погибли Фото: ДТП 38RUS Иркутск [ + – ] Военный самолет РФ опять упал на жилой дом: пилоты погибли Фото: ДТП 38RUS Иркутск

Напомним, это уже второй случай падения российского военного самолета за неделю, перед этим военный самолет упал в Ейске, тогда погибли 13 человек, летчики катапультировались.