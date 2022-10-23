"Екіпаж сидів, звісивши голови". У Росії військовий літак знову впав на житловий будинок (відео)

Літак Су-30 зазнав аварії під час випробувального польоту над Іркутськом. Обидва пiлоти загинули.

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В Іркутську (РФ) військовий літак СУ впав на двоповерховий будинок. За непідтвердженою інформацією, екіпаж загинув.

"РИА Новости" повідомляє про це з посиланням на главу регіону.

Обидва пілоти винищувача, який розбився в Іркутську, загинули. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на єдину чергово-диспетчерську службу.

Міський сайт Іркутська розповідає про НП із літаком за словами місцевих мешканців.

"Над Другим Іркутським проходили льотні випробування — літали два борти СУ-30 СМ. Один сів, другий продовжував літати, екіпаж 20 хвилин не виходив на зв'язок, — передає сайт повідомлення читачів. — Другий літак піднявся в повітря і наблизився до літака, який не виходив. Льотчики побачили, що екіпаж сидить, звісивши голови — імовірно, льотчики задихнулися. Коли паливо закінчилося, літак звалився в районі Ново-Леніно, екіпаж загинув".

Як уже відомо, літак упав на дерев'яний приватний житловий будинок, після чого виникла пожежа площею 200 кв. м. На місці працюють екстрені служби, інформація про жертв уточнюється. МНС підтверджує, що літак Су-30 в Іркутську зазнав аварії під час випробувального польоту.

[ + – ] Військовий літак РФ знову впав на житловий будинок: пілоти загинули [ + – ] Військовий літак РФ знову впав на житловий будинок: пілоти загинули Фото: ДТП 38RUS Иркутск [ + – ] Військовий літак РФ знову впав на житловий будинок: пілоти загинули Фото: ДТП 38RUS Иркутск

Нагадаємо, це вже другий випадок падіння російського військового літака за тиждень, перед цим військовий літак впав у Єйську, тоді загинули 13 людей, льотчики катапультувалися.