Уже 13 загиблих: у Єйську завершили розбір завалів будинку, на який упав Су-34 (фото)
У МНС РФ повідомляють, що серед загиблих у дев'ятиповерхівці — троє дітей. Ще дев'ятнадцять росіян постраждали через аварію військового винищувача-бомбардувальника.
Кількість загиблих унаслідок падіння винищувача-бомбардувальника Су-34 на дев'ятиповерховий будинок у російському місті Єйську збільшилася до тринадцяти, серед них троє дітей. Про це пише агентство ТАРС із посиланням на МНС Росії.
Як уточнюється, рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки.
"Під час пошуково-рятувальних робіт виявлено тіла 10 загиблих. Отже, загальна кількість загиблих склала 13 осіб, у тому числі троє дітей", — прокоментував представник МНС журналістам.
Крім того, в результаті аварії російського військового літака поранено 19 людей, включаючи двох вагітних жінок. Чотирьох людей, включаючи двох дітей, госпіталізували в Краснодар, вони перебувають на штучній вентиляції легень. Решті надають медичну допомогу за місцем проживання.
Із місця події екстрені служби евакуювали 360 росіян.
Що сталося в Єйську
Увечері 17 жовтня в Єйську у дворі житлового будинку впав російський надзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34, після чого сталося загоряння авіапалива.
У Міноборони Росії заявляють, що причиною став спалах одного з двигунів під час зльоту.
Очевидці повідомляли про звуки детонації боєкомплекту, через що в пабліках припустили, що військове судно було в повній боєздатності. Проте губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв спростував цю інформацію.
"Чого тільки в інтернеті не пишуть. Якби було щось подібне, то тут точно половина будинку була б", — прокоментував він.
Раніше Фокус також показував відео аварії Су-34 в Єйську. За даними росЗМІ, це вже 10-та небойова втрата ВКС РФ з моменту вторгнення.