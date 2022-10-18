Уже 13 загиблих: у Єйську завершили розбір завалів будинку, на який упав Су-34 (фото)

У МНС РФ повідомляють, що серед загиблих у дев'ятиповерхівці — троє дітей. Ще дев'ятнадцять росіян постраждали через аварію військового винищувача-бомбардувальника.

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Кількість загиблих унаслідок падіння винищувача-бомбардувальника Су-34 на дев'ятиповерховий будинок у російському місті Єйську збільшилася до тринадцяти, серед них троє дітей. Про це пише агентство ТАРС із посиланням на МНС Росії.

Як уточнюється, рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки.

"Під час пошуково-рятувальних робіт виявлено тіла 10 загиблих. Отже, загальна кількість загиблих склала 13 осіб, у тому числі троє дітей", — прокоментував представник МНС журналістам.

[ + – ] Будинок у Єйську після аварії військового літака

Крім того, в результаті аварії російського військового літака поранено 19 людей, включаючи двох вагітних жінок. Чотирьох людей, включаючи двох дітей, госпіталізували в Краснодар, вони перебувають на штучній вентиляції легень. Решті надають медичну допомогу за місцем проживання.

Із місця події екстрені служби евакуювали 360 росіян.

[ + – ] Місце події в Єйську

Що сталося в Єйську

Увечері 17 жовтня в Єйську у дворі житлового будинку впав російський надзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34, після чого сталося загоряння авіапалива.

У Міноборони Росії заявляють, що причиною став спалах одного з двигунів під час зльоту.

[ + – ] Будинок у Єйську після аварії літака Су-34

Очевидці повідомляли про звуки детонації боєкомплекту, через що в пабліках припустили, що військове судно було в повній боєздатності. Проте губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв спростував цю інформацію.

"Чого тільки в інтернеті не пишуть. Якби було щось подібне, то тут точно половина будинку була б", — прокоментував він.

Раніше Фокус також показував відео аварії Су-34 в Єйську. За даними росЗМІ, це вже 10-та небойова втрата ВКС РФ з моменту вторгнення.