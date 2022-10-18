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Военный Фокус

Уже 13 погибших: в Ейске завершили разбор завалов дома, на который упал Су-34 (фото)

самолет ейск, пострадавшие, девятиэтажка, погибшие
Спасатели тушат дом в Ейске после крушения самолета Су-34

В МЧС РФ сообщают, что среди погибших в девятиэтажке –– трое детей. Еще девятнадцать россиян пострадало из-за крушения военного истребителя-бомбардировщика.

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Количество погибших в результате падения истребителя-бомбардировщика Су-34 на девятиэтажный дом в российском городе Ейске увеличилось до тринадцати, среди них трое детей. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Как уточняется, спасатели завершили разбор завалов многоэтажки.

"В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей", –– прокомментировал представитель МЧС журналистам.

самолет ейск, пострадавшие, девятиэтажка, погибшие Fullscreen
Дом в Ейске после крушения военного самолета

Кроме того, в результате крушения российского военного самолета ранено 19 человек, включая две беременные женщины. Четверо людей, включая двух детей, госпитализировали в Краснодар, они находятся на искусственной вентиляции легких. Остальным оказывают медицинскую помощь по месту жительства.

С места происшествия экстренные службы эвакуировали 360 россиян.

самолет ейск, пострадавшие, девятиэтажка, погибшие Fullscreen
Место происшествия в Ейске

Что произошло в Ейске

Вечером 17 октября в Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива.

В Минобороны России заявляют, что причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете.

самолет ейск, пострадавшие, девятиэтажка, погибшие Fullscreen
Дом в Ейске после крушения самолета Су-34

Очевидцы сообщали о звуках детонации боекомплекта, из-за чего в пабликах предположили, что военное судно было в полной боеготовности. Тем не менее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг эту информацию.

"Чего только в интернете не пишут. Если бы было что-то подобное, то тут точно половина дома была бы"", –– прокомментировал он.

истребитель ейск, завалы дома, спасательные работы, пострадавшие Fullscreen
истребитель ейск, завалы дома, спасательные работы, пострадавшие Fullscreen
истребитель ейск, завалы дома, спасательные работы, пострадавшие Fullscreen
истребитель ейск, завалы дома, спасательные работы, пострадавшие
истребитель ейск, завалы дома, спасательные работы, пострадавшие
истребитель ейск, завалы дома, спасательные работы, пострадавшие

Ранее Фокус также показывал видео крушения Су-34 в Ейске. По данным росСМИ, это уже 10 небоевая потеря ВКС РФ с момента вторжения.