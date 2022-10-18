Уже 13 погибших: в Ейске завершили разбор завалов дома, на который упал Су-34 (фото)

В МЧС РФ сообщают, что среди погибших в девятиэтажке –– трое детей. Еще девятнадцать россиян пострадало из-за крушения военного истребителя-бомбардировщика.

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Количество погибших в результате падения истребителя-бомбардировщика Су-34 на девятиэтажный дом в российском городе Ейске увеличилось до тринадцати, среди них трое детей. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Как уточняется, спасатели завершили разбор завалов многоэтажки.

"В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей", –– прокомментировал представитель МЧС журналистам.

[ + – ] Дом в Ейске после крушения военного самолета

Кроме того, в результате крушения российского военного самолета ранено 19 человек, включая две беременные женщины. Четверо людей, включая двух детей, госпитализировали в Краснодар, они находятся на искусственной вентиляции легких. Остальным оказывают медицинскую помощь по месту жительства.

С места происшествия экстренные службы эвакуировали 360 россиян.

[ + – ] Место происшествия в Ейске

Что произошло в Ейске

Вечером 17 октября в Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива.

В Минобороны России заявляют, что причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете.

[ + – ] Дом в Ейске после крушения самолета Су-34

Очевидцы сообщали о звуках детонации боекомплекта, из-за чего в пабликах предположили, что военное судно было в полной боеготовности. Тем не менее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг эту информацию.

"Чего только в интернете не пишут. Если бы было что-то подобное, то тут точно половина дома была бы"", –– прокомментировал он.

Ранее Фокус также показывал видео крушения Су-34 в Ейске. По данным росСМИ, это уже 10 небоевая потеря ВКС РФ с момента вторжения.