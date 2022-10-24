Чумной Доктор и Крик: на Филиппинах студентов обязали носить "шляпы против списывания" (фото)

Студенты подошли к требованию педагогов креативно и начали создавать "шляпы против мошенничества" из подручных материалов.

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В городе Легаспи (Филиппины) студентов одного из колледжа обязали носить специальные головные уборы и маски, которые не позволяли бы списывать во время контрольных и аттестационных работ. Об этом сообщает ВВС.

Оригинальный способ бороться со списыванием ввели в Инженерном колледже Университета Бикола. Одна из его преподавательниц — профессор машиностроения Мэри Джой Мандане-Ортис — пообщалась с редакцией и рассказала подробности.

[ + – ] Студент создал свою шляпу против списывания из старых яичных лотков Фото: Мэри Джой Мандане-Ортис/Facebook

Изначально студентов обязали приходить на занятия в головных уборах, которые бы мешали заглядывать в экзаменационную работу соседа и списывать правильные ответы. Студенты откликнулись на это распоряжение и стали приходит на занятия в самодельных "шляпах против списывания". Кто-то сидел в аудитории в мотоциклетном шлеме, а кто-то — в "кепке" из картонных лотков для яиц.

[ + – ] Этот студент пришел в аудиторию в карнавальной маске Фото: Мэри Джой Мандане-Ортис/Facebook

Студенты также приходили на занятия в карнавальных масках. Мэри Джой Мандане-Ортис сфотографировала на парах юношей и девушек в масках Крика, Чумного Доктора и Палача.

[ + – ] Студента филиппинского колледжа пришла на занятия в маске Крика Фото: Мэри Джой Мандане-Ортис/Facebook

Профессор Мандане-Ортиз добавила, что в этом году ее подопечные показали лучшие результаты, поскольку строгие условия экзамена мотивировали их усердно учиться.

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