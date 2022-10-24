Чумний Лікар і Крик: на Філіппінах студентів зобов'язали носити капелюхи проти списування (фото)

Студенти підійшли до вимоги педагогів креативно і почали створювати капелюхи проти шахрайства з підручних матеріалів.

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У місті Легаспі (Філіппіни) студентів одного з коледжу зобов'язали носити спеціальні головні убори та маски, які б не дозволяли списувати під час контрольних та атестаційних робіт. Про це повідомляє ВВС.

Оригінальний спосіб боротися зі списуванням запровадили в Інженерному коледжі Університету Бікола. Одна з його викладачок – професор машинобудування Мері Джой Мандане-Ортіс – поспілкувалася з редакцією та розповіла подробиці.

[ + – ] Студент створив свій капелюх проти списування зі старих яєчних лотків Фото: Меры Джой Мандане-Ортіс/Facebook

Спочатку студентів зобов'язали приходити на заняття в головних уборах, які заважали б заглядати в екзаменаційну роботу сусіда і списувати правильні відповіді. Студенти відгукнулися на це розпорядження і почали приходити на заняття в саморобних капелюхах проти списування. Хтось сидів в аудиторії в мотоциклетному шоломі, а хтось у "кепці" з картонних лотків для яєць.

[ + – ] Цей студент прийшов до аудиторії в карнавальній масці Фото: Меры Джой Мандане-Ортіс/Facebook

Студенти також приходили на заняття у карнавальних масках. Мері Джой Мандане-Ортіс сфотографувала на парах юнаків та дівчат у масках Крику, Чумного Лікаря та Ката.

[ + – ] Студента філіппінського коледжу прийшла на заняття у масці Крику Фото: Меры Джой Мандане-Ортіс/Facebook

Професор Мандане-Ортиз додала, що цього року її підопічні показали найкращі результати, оскільки суворі умови іспиту мотивували їх старанно вчитися.

Раніше ми писали, що КНР абітурієнта можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Щоразу за складання іспиту Цюань Сюаньюй отримував від держави майже $100 тисяч. Але незважаючи на успішний результат, юнак не поспішав зараховуватись до університету.

Раніше Фокус писав про те, що китайських студентів хочуть навчити правилам кохання. У країні вже розроблено концепцію нового предмета в рамках курсу психології, на якому студентам університетів розкажуть, як правильно починати та закінчувати романтичні відносини, а також про специфіку одностатевого кохання.